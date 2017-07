Callas, le miracle s'accomplit... (3/8)

Au début de l’année 1949, il y a dans les engagements de Maria Callas, qui vient d’avoir 25 ans, le répertoire wagnérien. Une première Kundry, dans Parsifal… Et une première Walküre - et toujours en italien, bien sûr, à l’époque. Un critique note ceci : "On ne réentendra pas de sitôt une pareille Brünnhilde". C’est alors que l’incroyable se produit. Cette voix puissante d’une soprane dramatique se plie en quelques jours de travail aux cantilènes cristallines des Puritani, de Bellini. Au soir de la première, le 19 janvier 1949, à la Fenice, le public, comme les critiques, sont littéralement médusés. L’un d’entre eux écrit : "Hier soir, même les plus sceptiques ont dû admettre que le miracle Callas s’est accompli"...