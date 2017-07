Callas, au zénith... (1/8)

Le 5 mars 1955, à la Scala de Milan, Maria Callas est au zénith de sa gloire. La cantatrice a 31 ans, une taille de sylphide, et elle est en pleine possession de ses moyens vocaux. Dans la pleine lumière du théâtre - car c’est Luchino Visconti, son metteur en scène, qui l’a voulu ainsi - Callas remporte ce soir-là l’un des succès les plus éclatants de sa carrière. C’est ici, et avec cette incroyable Somnambule de Bellini, que nous cette grande série, L’Été de la Callas - huit épisodes d’une heure, tous les samedis de juillet et d’août, entre 11 heures et midi…