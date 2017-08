Callas, la force d'un destin (5/8)

Une partie du destin de Maria Callas s’est peut-être joué ce soir-là... Devant des milliers de personnes qui se serrent sur les gradins du Théâtre Hérode Atticus, à Athènes, au pied de l’Acropole, la soprano grecque donne un récital qui remporte un succès extraordinaire. Elvira de Hidalgo, son ancien professeur, est dans l’assistance... Et pourtant, il y a dans la voix de Callas, ce 5 août 1957, quelque chose de fatigué, comme une sorte de blessure qui abîme le timbre, et qui brise des lignes, imperceptiblement... En coulisses, autour de ce concert, il y a eu beaucoup d’éclats, et de polémiques. Petit parfum de scandale qui fait partie désormais, aussi, de la vie et de la carrière de la diva.

♫Giuseppe Verdi

La Forza del destino

Acte IV - "Pace, pace mio Dio !"

Maria Callas, soprano

Athens Festival Orchestra, dir.Antonino Votto

MYTO MCD00264 (Athènes, 5 août 1957)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte II - "Cortigiani, vil razza dannata"

Sung Kil Kim, baryton

Eugene Kohn, piano

Maria Callas, voix

EMI CDS 7 49600 2 (Juilliard School, New York, février 1972)

♫Giuseppe Verdi

Rigoletto

Acte II - "Tutte le feste al tempio"

Maria Callas, soprano

Tito Gobbi, baryton

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dir.Tullio Serafin

Warner Classics 0825646340958 (Milan, septembre 1955)

♫Giuseppe Verdi

Aida

Acte II - "Fu la sorte dell’armi a’ tuoi funesta… - Pietà ti prenda del moi dolor… - Su ! Del Nilo al sacro lido… - Numi, pietà"

Fedora Barbieri, contralto

Maria Callas, soprano

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dir.Tullio Serafin

Warner Classics 0825646340972 (Milan, août 1955)

♫“Trois jours avec… Maria Callas”

ENTRETIENS DE MARIA CALLAS AVEC MICHELINE BANZET-LAWTON

Les Grandes Heures Radio France / Ina 211881 (5 février 1965)

, © Ina/Keystone France

♫Giuseppe Verdi

Macbeth

Acte I - "Nel dì della vittoria io le incontrai… Vieni ! T’affreta !... - Al cader della sera il re qui giunge… - Or tutti, sorgete, ministri infernali"

Maria Callas, soprano

Attilio Barbesi, basse

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dir.Victor de Sabata

Warner Classics (Scala de Milan, 7 décembre 1952)

CD à paraître

, © Warner Classics

♫Giuseppe Verdi

Macbeth

Acte IV - "Una macchia è qui tuttora"

Maria Callas, soprano

Philharmonia Orchestra, dir.Nicola Rescigno

Warner Classics 0825646340156 (Londres, avril 1958)

♫Giuseppe Verdi

Un ballo in maschera

Acte II - "Teco io sto… Non sai tu che se l’anima mia… Oh, qual soave brivido"

Giuseppe di Stefano, ténor

Maria Callas, soprano

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dir.Gianandrea Gavazzeni

EMI Classics 9 79927 2 (Scala de Milan, 7 décembre 1957)