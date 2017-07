Callas, "un avenir glorieux"... (2/8)

S’il fallait mettre une date à la première fois que l’on a entendu Maria Callas dans la représentation d'un opéra, en entier - ce serait la la date du 2 avril 1939. Nous sommes à Athènes, au Théâtre Olympia, rue de l’Académie... les élèves du Conservatoire chantent Cavalleria rusticana, de Mascagni… Maria a 15 ans, et ce jour-là, dit-on, une méchante rage de dents ! Son état civil indique qu’elle est née à New York le 2 décembre 1923, sous le nom de Sophia Cecilia Anna Maria Kalogeropoulou. La jeune fille découvre sa voix et apprend déjà avec une grande ferveur, et beaucoup de détermination. Maria Trivella, qui dirige le Conservatoire d’Athènes, et qui lui donne ses premiers cours de chant, témoignera plus tard : "Je la faisais travailler non seulement avec l’attention et l’expérience d’un professeur, mais avec l’amour et le dévouement d’une mère.Ce fut ma petite contribution à la réalisation d’un avenir glorieux et qui m’apparut certain dès les premiers jours" …