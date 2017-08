Callas, "printemps qui commence"... (7/8)

Au début du mois de juillet 1964, les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Paris, des choristes - en grand nombre, adultes et enfants - Georges Prêtre, et Maria Callas investissent la Salle Wagram, à côté de la Place de l’Étoile. Pendant quinze journées de travail très intenses, on va enregistrer Carmen, l’avant-dernière intégrale d'opéra que la diva grave en studio... Elle a toujours refusé de chanter ce rôle sur scène... Carmen, "je ne la déteste pas... Mais je ne suis pas d’accord avec la femme qu’elle est - ce personnage plutôt viril qui agit comme un homme" …

♫Georges Bizet

Carmen

Acte II - "Les tringles des sistres teintaient"

Maria Callas, soprano

Nadine Sautereau, soprano

Jane Berbié, mezzo-soprano

Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris, dir.Georges Prêtre

Warner Classics 0825646341108 (Paris, Salle Wagram, juillet 1964)

♫Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila

Acte I - "Printemps qui commence"

Maria Callas, soprano

Orchestre National de la radiodiffusion française, dir.Georges Prêtre

Warner Classics 0825646340088 (Paris, Salle Wagram, mars/avril 1961)

♫Jules Massenet

Werther

Acte III - "Werther! Qui m’aurait dit la place… Des cris joyeux"

Maria Callas, soprano

Orchestre philharmonique de la RTF, dir.Georges Prêtre

EMI Classics 3 31468 2 (Théâtre des Champs-Elysées, 5 juin 1963)

♫“Trois jours avec… Maria Callas”

ENTRETIENS DE MARIA CALLAS AVEC MICHELINE BANZET-LAWTON

Les Grandes Heures Radio France / Ina 211881 (5 février 1965)

, © Ina/Keystone France

♫Giacomo Puccini

Madama Butterfly

Acte I - "Vieni la sera… Bimba dagli occhi pieni di malia… Vogliatemi bene, un bene piccolino"

Nicolai Gedda, ténor

Maria Callas, soprano

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dir.Herbert von Karajan

Warner Classics 0825646340996 (Milan, août 1955)

♫Interview de MARIA CALLAS avec Bernard Gavoty

DVD EMI Classics 00720 (Paris, 11 juin 1964)

♫Vincenzo Bellini

Il pirata

Acte II - "Col sorriso d’innocenza… Oh, Sole ! Ti vela di tenebra fonda"

Maria Callas, soprano

Regina Sarfaty, mezzo-soprano

Chorus and Orchestra of the American Opera Society, dir.Nicola Rescigno

Warner Classics (Carnegie Hall, 27 janvier 1959)

CD à paraître

, © Warner Classics

♫Gaetano Donizetti

Poliuto

Acte I - "Di quai soavi lagrime"

Maria Callas, soprano

Orchestra del Teatro alla Scala, Milano, dir.Antonino Votto

Warner Classics (Scala de Milan, 7 décembre 1960)

CD à paraître

, © Warner Classics

♫Gaetano Donizetti

Poliuto

Acte III - "Ah ! Fuggi da morte… La grazia nell’alma ti scende"

Maria Callas, soprano

Franco Corelli, ténor

Orchestra del Teatro alla Scala, Milano, dir.Antonino Votto

Warner Classics (Scala de Milan, 7 décembre 1960)

CD à paraître

♫Giuseppe Verdi

Aroldo

Acte I - "Ciel, ch’io respiri !... Salvami, salvami tu, gran Dio !"

Maria Callas, soprano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dir.Nicola Rescigno

Warner Classics 0825646340071 (Paris, Salle Wagram, décembre 1963/avril 1964)