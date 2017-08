Callas, mille et une voix... (8/8)

8ème et dernier numéro de notre grande traversée estivale dans la vie, et surtout dans l’art de Maria Callas. Nous l’ouvrons avec l'air de Madeleine de Coigny, extrait d’Andrea Chenier, de Giordano. Callas l’enregistre à Londres, au mois de septembre 1954, avec l’Orchestre Philharmonia et Tullio Serafin. C’est l’un de ses deux premiers récitals pour la maison de disques EMI. À lui seul, ce programme, qui mêle des airs lyriques à des airs colorature, résume l’incroyable phénomène Callas...