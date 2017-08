Callas, identification d'une femme (6/8)

La légende Callas, et toute la mythologie qui s’est construite autour d’elle - diva idolâtrée et portée au bûcher - pourrait tenir dans ce rôle de la Norma, de Bellini. "Je ne veux pas dire que ce personnage me ressemble, dit un jour la chanteuse… mais peut-être que oui, au fond. Très fort, parfois très féroce, mais en réalité qui ne l’est pas du tout.Aurait-elle quelque chose de philosophique en elle ? Sincèrement, je crois qu’il s’agit plutôt d’une femme angoissée par le temps"…