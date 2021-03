Natalie Bauer-Lechner, L’âme sœur : Quatuor de dames (4/5)

On n’étudiait pas l’alto au conservatoire à l’époque où Natalie Bauer-Lechner a fait ses études. Sa formation est donc celle d’une violoniste et tout laisse à penser qu’elle a continué à jouer des deux instruments.

En 1895, la violoniste Marie Soldat fonde le quatuor Soldat-Roeger, avec entre autres Natalie à l'alto. Ce quatuor de dames éveille d’abord la curiosité puis peu à peu elles prennent une place de premier rang parmi les grands chambristes de l’époque : Rosé, Joachim ou Hellmesberger. Leur répertoire classique va s’enrichir de musiciens contemporains tels que Labor ou Spohr. Les concerts, les engagements vont se succéder non seulement à Vienne, à Berlin, à Hambourg mais aussi à Prague, Trieste, Zagreb, en Hongrie, en Belgique, en Italie, en France et en Angleterre où Marie Soldat a déjà fait plusieurs tournées, partout avec le même succès.

« Le quatuor, c’est comme le mariage : en dépit de tous les antagonismes, il faut parvenir à l’harmonie et à la complétude la plus parfaites. (…) Les bons mariages et les bons quatuors sont aussi rares les uns que les autres ! », Natalie Bauer-Lechner.