Natalie Bauer-Lechner, L’âme sœur : Les affinités électives (3/5)

Toute la semaine, nous partons à la rencontre de l'altiste Natalie Bauer-Lechner, amie très proche, confidente et fidèle admiratrice de Gustav Mahler. Au programme de ce troisième épisode, les débuts de la tendre et longue amitié qui va unir les deux artistes.

A l’automne 1890, Natalie rejoint Gustav à Budapest où il dirige l’Opéra Royal. Ils se connaissent à peine mais ces quelques jours vont sceller une longue et tendre amitié.

A Budapest, ils se découvrent, parlent en marchant le long du Danube, infatigables l’un et l’autre. Ils peuvent aborder tous les sujets et revivre ensemble les épreuves des derniers mois.

Mahler s’enflamme comme « une mer de feu », remarque Natalie. Elle est plus calme mais sait défendre ses idées avec ténacité. Ils sont complémentaires, intimes comme frère et sœur nous dit-elle. Ce n’est pas la passion mais un sentiment de confiance et de réciprocité.

Pour aller plus loin

L’âme sœur, un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano d’après son livre L’âme sœur, Natalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler, aux éditions Stock

Souvenirs de Gustav Mahler, Mahleriana, Natalie Bauer-Lechner, Traduction de l'allemand, introduction et notes par Isabelle Werck, Editions L'Harmattan

