Natalie Bauer-Lechner, L’âme sœur : Il y eut un après… (5/5)

En 1907 Natalie Bauer-Lechner publie un essai, intitulé Fragmente – Gelerntes und Gelebtes (Fragments – Choses apprises et choses vécues). A la veille de ses cinquante ans, elle dresse le bilan de ses expériences et de ses convictions.

« Toute pensée est fragment » explique-t-elle dans l’introduction. De fait, l’ouvrage aborde de nombreux sujets classés en trois grandes catégories : l’humain, l’hygiène et la musique. Ils expriment les trois domaines qui lui tiennent à cœur : la place des sentiments, la condition féminine, la spiritualité, les rêves, l’art, mais aussi la diététique, le sport ou la médecine naturelle.

Natalie dresse également la liste des êtres qu’elle admire et Gustav Mahler vient en premier, désigné par ses initiales. La fin du livre est une célébration du compositeur qui résonne comme un pardon.

« De tous les esprits créatifs, aucun n’est aussi étranger, aussi peu familier avec la vie et aussi pauvre sur terre que le compositeur, qui doit ressentir et expier le fait que son royaume n’est pas sur terre. (…) Son esprit s’élève aux sources primordiales de tout être. Mais après une telle fuite et après avoir vu et créé, il revient au monde comme aveugle et perdu, douloureux et blessé », Natalie Bauer-Lechner.