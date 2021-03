Natalie Bauer-Lechner, L’âme sœur : Enfances (1/5)

Toute la semaine, nous partons à la rencontre de l'altiste Natalie Bauer-Lechner, amie très proche, confidente et fidèle admiratrice de Gustav Mahler. Au programme de ce premier épisode, l’enfance de Natalie et Gustav, viennoise et bourgeoise pour la première, plus pauvre pour le second.

L'altiste et violoniste Natalie Bauer-Lechner, © Mahler Foundation