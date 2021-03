Natalie Bauer-Lechner, L’âme sœur : Amitiés viennoises (2/5)

Toute la semaine, nous partons à la rencontre de l'altiste Natalie Bauer-Lechner, amie très proche, confidente et fidèle admiratrice de Gustav Mahler. Au programme de ce deuxième épisode, leur évolution au sein des cercles artistiques de la Vienne fin de siècle.

Pour Natalie Bauer-Lechner, les femmes doivent pouvoir sortir de chez elles et fréquenter les lieux publics comme les hommes, et avec eux. Nul doute qu’elle ne s’est pas privée de participer aux conversations des cafés viennois.

Elle fréquente aussi ses amis du Conservatoire, et un groupe informel où se mêlent musiciens, compositeurs, écrivains, philosophe, médecins. Parmi eux, Victor Adler et Albert Spiegler, deux jeunes médecins, Emma Braun, l’épouse de Victor, le philosophe Siegfried Lipiner et bien d’autres. C’est un petit cercle en ébullition, où fusent les idées pour refaire le monde, conjuguant socialisme, végétarisme, wagnérisme…

La première « vraie » rencontre entre Gustav et Natalie a lieu chez Rudolf Pichler, un camarade du Conservatoire qui habite chez ses parents, dans la même rue que Brahms, Karlgasse, en face de l’église Saint-Charles.

Pour aller plus loin

L’âme sœur, un feuilleton proposé par Evelyne Bloch-Dano d’après son livre L’âme sœur, Natalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler, aux éditions Stock

Souvenirs de Gustav Mahler, Mahleriana, Natalie Bauer-Lechner, Traduction de l'allemand, introduction et notes par Isabelle Werck, Editions L'Harmattan

