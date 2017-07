Youn Sun Nah au Festival Les Suds à Arles

► Le jeu de l'été

Tous les jours de la semaine, nous vous proposons de gagner des places pour un concert, une représentation d'opéra ou encore des disques. Soyez à l'écoute !

Aujourd'hui nous vous proposons de gagner des places pour le concert d'ouverture des Musicales du Revermont vendredi 14 juillet à 21h. Au programme : la Symphonie n°5 et le Triple concertopour piano, violon et violoncelle de L. Beethoven avec François-Frédéric Guy, Jean-Marc Phillips Varjabédian, Xavier Phillips et l'Orchestre de Paris. Plus d'infos ici !

► En direct des festivals

Youn Sun Nah nous parle de son concert qu'elle donnera le 14 juillet dans le cadre du festival Les Suds à Arles et de ses concerts tout l'été.

► D'un festival à l'autre

La programmation musicale

♫