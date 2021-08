Invité : Yael Naim pour Jazz sous les pommiers et le meilleur des festivals de musique classique, jazz et musiques du monde de l'été 2021 : Musique en Vivarais, Imperial Annecy Festival, Musique en Tonnerrois, Lumières en Baroque...

Au programme aujourd’hui Mardi 24 août 2021 !

La vraie modernité doit s’ancrer dans l’idée d’une tradition intacte, dans l’idée de réunir tous les musiciens de toutes les traditions dans des ateliers, des festivals et des concerts, pour voir comment la musique nous relie tous.

Yo-Yo Ma

Festival et jeu concours

Places à gagner *

La 20° édition de Musique en Vivarais, festival de musique classique et baroque entre Ardèche et Haute-Loire (jusqu'au 28 août 2021) vous propose 2 places pour le concert du mercredi 25 août au temple du Mazet Saint-Voy à 21h.

Magali Léger chantera "Paris mon amour" accompagnée par l’ensemble Contrastes, dans un répertoire festif et inattendu, autour de Joséphine Baker.

Question: Joséphine Baker chantait et dansait… Mais pour quelle danse était-elle surtout connue dans les années 20 ?

1. Le Tango

2. le Paso-Doble

3. Le Charleston

Festival : Festival de Musique sacrée de Rocamadour

Jusqu'au 26 août.

Philippe Jaroussky et l’ensemble l’Arpeggiata direction Christina Pluhar donneront demain, mercredi 25 août, à 21h30 à Rocamadour, dans la Vallée de l’Alzou, un programme de musique italienne, avec Caldara et le Stabat Mater de Pergolèse.

12h15 : L’invité > Yael Naim

Festival : Jazz sous les pommiers

Du 25 au 29 août 2021 à Coutances.

Yael Naim est en concert demain, mercredi 25 août, à 18h30 salle Marcel Hélie de Coutances.

Festival : Festival Berlioz

Jusqu'au 30 août à la Côte Saint André.

La pianiste Aline Piboule est en concert ce jeudi 25 août à 17h, à l’église de la Côte Saint André.

12h30 : La Vie du public

Festival : Imperial Annecy Festival

Jusqu’au 27 août à l’Impérial Palace d’Annecy.

Maëlle, habituée aux concerts à la Philharmonie de Paris, groupie de l’ensemble InterContemporain, apprécie le rapport décontracté entre le public et les artistes lors des festivals d’été...

Festival : Festival de la Chaise-Dieu

Jusqu'au 29 août.

Demain, mercredi 25 août, à l’Abbatiale de la Chaise-Dieu à 21h, deux orchestres seront sur scène : l’Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Bruno Mantovani, et l’Orchestre National d’Auvergne dirigé par Roberto Forés Veses. Ils conjugueront leurs talents pour un programme de musique russe néoclassique, avec au milieu le concerto en sol de Ravel par François Dumont.

12h40 : Suivez le guide

Festival :Musique en Tonnerrois

la Fée Mélusine, cette fée médiévale des eaux fraîches, habite dans l’Yonne, en Bourgogne. Elle nous parle du festival Musiques en Tonnerrois qui se déroule du 26 au 28 août à Tonnerre, Les Brions, Junay, Pacy-sur-Armançon... Avec à chaque concert l’idée de faire dialoguer ancien et moderne, Telemmann et Gervasoni, Berlioz et Tanada, Thoinot Arbeau et Stravinsky.

” Me voici dans le Tonnerrois en Bourgogne. Je suis arrivée le jour du marché qui se tient sous la halle couverte et qui regorge de produits locaux.

J’ai ensuite visité l’hôtel-Dieu Marguerite de Bourgogne, le plus long hôpital médiéval d’Europe et déambulé dans les rues tortueuses de la belle ville de Tonnerre. Au détour de l’une d’elles, j’ai découvert la Fosse Dionne, un lavoir tout rond construit autour d’une source au 18e siècle c'est la fontaine de Mélisande, je te jure ! Eh bien figure toi que jeudi 26 août, le festival Musiques en Tonnerrois joue son concert d’ouverture au marché couvert. On entendra aussi une création de Frédéric Pattar inspirée par la Fosse Dionne, dans un programme de musique de chambre audacieux .

Je compte bien prolonger mon séjour jusqu’au samedi soir pour découvrir entre deux dégustations de Chablis et d’Epineuil le patrimoine que ce festival met en valeur.

Bons baisers Icaunais ! "

La Fée Mélusine

12h50 : Embarquement immédiat

Le Charlie Parker Jazz Festival jusqu'au 29 août

le Charlie Parker Jazz Festival, se déroule jusqu'au 29 août, au Marcus Garvey Park, situé deux trois blocs au-dessus de Central Park.