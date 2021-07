Avec Véronique Pleintel pour les Promenades musicales en Pays d'Auge

Le festival itinérant Les Promenades musicales en Pays d'Auge revient pour la 27ème édition du 17 juillet au 8 août 2021.

Au programme aujourd’hui !

12h : Festival et jeu concours

Les Nuits Classiques du Haut Bréda.

Nous vous proposons de gagner des places pour l'opéra “Le Coq d’Or” de Rimski-Korsakov,samedi 24 juillet à 22h au théâtre de l’Archevêché dans le cadre du Festival d’Aix en Provence.

12h15 : L’invitée

Véronique Pleintel, directrice artistique des Promenades musicales en Pays d'Auge.

Les Promenades Musicales du Pays d'Auge reviennent pour leur 27ème édition avec un programme riche et contrasté, réunissant artistes confirmés et jeunes talents formidables. Les concerts auront lieux dans plusieurs lieux patrimoniaux du Pays d’Auge : 13 lieux, 13 concerts, 13 découvertes.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Paulette partage avec nous un souvenir du festival Cordes en ballades, un festival de musique de chambre itinérant situé en Ardèche méridionale et qui se tient jusqu’au 18 juillet

12h40 : Suivez le guide

Que faire dans les environs du Festival de la Vézère en Corrèze ?

Notre guide touristique du jour est Simon-Pierre Bestion !

Après un bon petit déjeuner et un tour incontournable au marché de Brive, prenez la direction d’Aubazine, à une quinzaine de kilomètres. Le matin, promenez-vous sur le canal des moines, marchez sur les traces des cisterciennes en passant par les ruines énigmatiques du monastère féminin du Coyroux.

Le midi, pourquoi ne pas déjeuner à la fraiche au restaurant LePassadou ? Une auberge simple et conviviale à quelques kilomètres du centre d’Aubazine. L’après-midi, montez sur les hauteurs du plateau du Coiroux et profitez-en pour piquer une tête dans son lac.

Frais et requinqués avant le concert, faites un tour dans l’Abbaye d’Aubazine et son cloître, vous y découvrirez notamment les vitraux qui ont inspiré Coco Chanel et qui donneront la célèbre signature de la marque.

Avant ou après le concert, les quelques cafés autour de l’Abbaye vous offriront un bon prétexte pour boire un verre, toujours dans un cadre calme et ombragé. Pour prolonger un peu le plaisir de ces beaux paysages, passez la nuit au bucolique Moulin du Juge, un gîte charmant au bord de la Roanne.

Le Festival La Vézère, 40ème édition, du 6 juillet au 22 août.

12h50 : Embarquement immédiat

Destination La Slovénie avec la 69ème édition du Ljubljana Festival !