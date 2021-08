Invité : Valentin Tournet, viole de gambe et directeur du festival Musique à la source. Autres festivals : Festival d'été Gargilesse, l'Académie du Périgord Noir, Semaine Cathédrale

12h15 : L’invité > Valentin Tournet

Valentin Tournet dont l'instrument de prédilection est la viole de gambe, est aussi le directeur du festival Musique à la source, pour sa 3° édition, en Creuse, du 06 au 14 août 2021.

Il reste encore 3 concerts : jeudi 12 (Adèle Charvet et Anne Le Bozec à 21h à l’église de Rougnat), vendredi 13 et samedi 14 août 2021, à Rougnat, Felletin et Crozant.

Festival :Semaine Cathédrale

Direction le Tarn, à Albi. La cathédrale Sainte Cécile organise sa Semaine Cathédrale, petit festival qui s'arrêtera le 13 août 2021, très intelligemment conçu autour de la musique sacrée. Vendredi 13 août à 20h45, vous y entendrez du Poulenc : Les Carmélites de Compiègne, version de chambre de l’opéra de Francis Poulenc Le Dialogue des Carmélites, avec Raquel Camarinha, notamment.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’une festivalière > Marie-Andrée Bouchard-Lesieur

Avec l'Académie Baroque Internationale du Périgord Noir (du 05 au 14 août 2021).

Comment les musiciens vivent-ils ces masterclass de perfectionnement. Nous avons eu au téléphone un peu plus tôt Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, chanteuse à l’opéra de Paris, qui était venue en 2018 découvrir le chant à l’Académie du Périgord Noir. Connaissait-elle la musique ancienne avant ?

Deauville, dans le Calvados : le 20e août Musical de Deauville s’apprête à éteindre son dernier cierge pour cette année 2021, avec un dernier concert : celui de la Compagnie La Tempête, de Simon-Pierre Bestion, ce soir mercredi 11 août 2021 à 20h à la Chapelle des Franciscaines de Deauville.

12h40 : Suivez le guide > Vincent Morel, directeur artistique

Pour le Festival Bach en Combrailles

Chère France Musique. On me dit que les Combrailles ressemblent à la Thuringe, le cœur vert de l’Allemagne, j’ose le croire tant la musique de Bach s’est si bien acclimatée à ce territoire.

Chaque fois que je parle de “Bach en Combrailles”... tout le monde connaît Bach, mais les Combrailles c’est déjà moins évident…

Nichées entre Clermont-Ferrand et le Limousin, les Combrailles fascinent par la diversité de leurs paysages. Proches des volcans d’Auvergne et traversées par les Gorges de la Sioule, ce bout du Puy-de-Dôme à la géographie atypique vous amène vers une Auvergne plus intime et secrète.

Entre deux concerts il y a plein de façons de se reposer dans la nature qui s’offre à nous. Par exemple le méandre de Queuille, un bout d’Amazonie au cœur de l’Auvergne est une immense boucle formée par la rivière la Sioule.

À côté de Pontaumur, c’est surtout le lac des Fades qui est le plus indiqué, mais aussi le Gour de Tazenat, un lac « volcan ».

Côté patrimoine, nous étions hier avec Les Timbres à la collégiale romane d’Herment du XIIe siècle, une des plus vastes d’Auvergne.

Tout à l’heure nous serons à Mérinchal dans la Creuse pour les Suites de Bach avec Elena Andreyev qui jouera devant l’exceptionnel retable du XVIIe siècle.

Enfin ce soir, nous sortons « en ville » au théâtre de Châtel-Guyon avec l’Orchestre national d’Auvergne dans cette belle ville thermale.

Je suis dans les Combrailles jusqu’à dimanche matin, à bientôt France Musique. Gros bisous. Vincent.

12h50 : Embarquement immédiat : Festival de Glyndebourne

Le Festival de Glyndebourne, festival historique pour l’opéra au XXe siècle, autour de cette maison perdue dans la campagne du East Sussex, à 1h de Londres, la Glyndebourne House, lieu de résidence estivale du London Philharmonic Orchestra.

Ce festival a toujours mis Mozart au centre de sa programmation et de son histoire, depuis l’histoire d’amour entre John Christie et la soprano Audrey Mildmay qui a aussi donné naissance au festival en 1934.