Romain Leleu est le directeur Artistique du Festival Musical Côte Chalonnaise

Invité : Romain Leleu est le directeur Artistique du Festival Musical en Côte Chalonnaise et le meilleur des festivals de musique classique et jazz d'été 2021 : Les amis d'Alain Marinaro, Musicales de Normandie, Festival Ravel, Lumières du baroque...

Au programme aujourd’hui Mercredi 25 août 2021 !

Quelquefois, les gens vous disent des choses qui ne vous plaisent pas, et vous vous fâchez un peu, mais il suffit de sourire. Vous laissez passer, même si vous avez vraiment envie d’étrangler quelqu’un.

Ella Fitzgerald

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Nous vous offrons deux places pour le concert organisé par, Les Amis d'Alain Marinaro, de la chanteuse sénégalaise Cyrielle N’Djiki-Nya, qui sera accompagnée par la pianiste Angéline Pondepeyre, vendredi 27 août 2021 à 18h Salle Jean Trescases à Amélie les Bains.

Question:

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Question technique vocale : pour obtenir un son plein en chant, on essaie de détendre et d’ouvrir la gorge. Pour cela, quel organe faut-il libérer en le descendant :

1. le colon

2. la thyroïde

3. le larynx

* Rendez-vous dans le signet "contactez-nous" en haut de cette page pour participer à notre jeu en répondant à la question de Christophe Dilys à midi.

12h15 : L’invité > Romain Leleu

Festival : Festival Musical Côte Chalonnaise

Romain Leleu est le directeur musical des Musicales en côte Chalonnaise, dont la 20e édition se déroule du 26 au 29 août.

8 concerts dans 8 lieux différents autour de Châlon : Saint Maurice de Jully lès buxy, Saint Gengoux le national, Saint Vallerin...

Concert jeune public : Pierre et le loup par l’Orchestre de la Garde républicaine à 16h30 à l'Auditorium Cziffra.

12h30 : La Vie du public > Élisabeth

Festival : Lumières de Baroque

Jusqu'au 27 août à Celles-sur-Belle.

Souvenir du concert de l’ensemble inAlto qui a eu lieu lundi 23 août au festival Lumières du Baroque dans les Deux-Sèvres. Au programme de ce concert " Teatro Spirituale ", de la musique italienne début XVIIe siècle.

Festival :Les Musicales de Normandie

Jusqu'au 27 août, à Varengeville-sur-Mer et la Côte d’Albâtre, à Fécamp, dans la Vallée de Seine et à Rouen.

Les Musicales de Normandie invitent le quatuor à cordes Mona pour un programme Ravel, Puccini et Janacek, demain jeudi 26 août à 20h30, à l’église de Saint Martin du Vivier.

12h40 : Suivez le guide > Isabelle Huppert

Festival : Festival Ravel

Cher France Musique, Avant-hier soir de passage dans le ravissant village de St-Pèe sur Nivelle j’ai eu la chance d’assister à un magnifique concert de Katya et Marielle Labèque avec l’orchestre Il Giardino Armonico. Piano forte et orchestre ! Un enchantement ! Si vous avez encore plus de chance que moi vous pourrez dès ce soir assister au concert Chopin à Saint Jean de Luz et plus tard dans la semaine vous pourrez applaudir Le Poème harmonique de Vincent Dumestre. Bref voilà toutes les merveilles que vous pourrez découvrir grâce au Festival Ravel. Courez-y ! Bonne fin de vacances. Isabelle Huppert

12h50 : Embarquement immédiat > Le Pérou

Partons au Pérou, à Lima, pour la fête de Santa Rosa le 30 août, célébration de la sainte patronne de Lima avec des danses et des pèlerinages : Rosa de Lima première sainte en Amérique, est aussi la sainte patronne des Amériques.