Invité du jour : Pascal Contet, directeur du festival Fort en Musique pour sa 3° édition. Les autres festivals : Les Musicales dans les Vignes, le festival Pablo Casals de Prades, la 1° édition du Dinard Opening Festival, Bach en Combrailles et Londres avec les BBC Proms for ever !

Pour le concert de la pianiste Elisabeth Leonskaïa à Prades - dans les Pyrénées orientales : jeudi 12 août, à l'Abbaye Saint-Michel de Cuxa, à 19h30 et dans un programme de musiques de Franz Schubert.

La question : aujourd’hui il n’y a pas de mauvaise réponse, c’est la rapidité qui va compter : pour Vivaldi, on dit : le "Prêtre Roux" ; pour Bach, on dit "le Cantor de Leipzig" ; pour Haydn, "Papa Haydn"... Mais pour Schubert, on a pas vraiment de surnom connu !

Inventez-en un : les plus rapides gagneront les places, mais les meilleurs surnoms de Schubert seront donnés à l’antenne en fin d’émission.

>>> Quel surnom pouvons-nous inventer pour Schubert ?

12h15 : L’invité > Pascal Contet

Pour le festival Fort en Musique, du 12 au 15 août 2021, au cœur des Vosges du Sud, à Giromagny au sein du Territoire de Belfort, du côté de l’Alsace...

Festival :Bach en Combrailles

Combrailles, en Auvergne, pour les amoureux de Bach et de la musique ancienne allemande, c’est avec le Festival Bach en Combrailles, dont France Musique est partenaire.

Tous les midis, concert d’orgue à l’église de Pontaumur. Demain mardi 10 août 2021, aura lieu un bel hommage à la soprano Angélique Pourreyron, chanteuse de Clermont Ferrand décédée l’année dernière en 2020.

Le concert d’ouverture, c’est ce soir à 21h, lundi 09 août 2021, à l’église de Pontaumur.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’une festivalière > Lisa

Les Musicales dans les Vignes, un festival qui dure tout l’été et qui fait quasi exhaustivement le tour des domaines et châteaux de la Provence, un verre dans une main et le billet de concert de l’autre.

Festival :Dinard Opening Festival

Le Dinard Opening est un premier festival musical franco britannique, toute cette semaine jusqu’à dimanche prochain 15 août :

* Ce soir, lundi 09 août 2021, c’est au Château Hébert que ça se passe avec le Local Brass Quintet à 20h30.

12h40 : Suivez le guide > Philippe Bianconi

Le pianiste Philippe Bianconi nous raconte sa Nice natal...

Il était en récital, dimanche 08 août 2021 pour le festival Nice Classic Live dans un programme Beethoven, Debussy, Chopin.

12h50 : Embarquement immédiat

London calling : les BBC Proms jusqu'au 11 septembre 2021.