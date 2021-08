Nicolas Dautricourt, violon, pour le festival BWd12

Nicolas Dautricourt pour le festival BWd12 et et le meilleur des festivals de musique classique, de jazz et des musiques du monde : Les Solistes de Bagatelle, Jazz à Barraux...

Au programme aujourd’hui Vendredi 27 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Pour le concert samedi là, 28 août, à 20h, à l’enclos des Gobelins, au 42 avenue des Gobelins, dans cette magnifique cour du XVIIe siècle. L’Orchestre de chambre de Paris jouera Louise Farrenc et Vaughan Williams, dirigés depuis le violon par un génie finlandais de la musique des XXe et XXIe siècle : Pekka Kuusisto.

Question :

lequel est un opéra de Philip Glass :

1. John Nash on the Mountain

2. Einstein on the Beach

3. Feynman on the Grass

4. Nixon in China.

Festival : Jazz à la Vilette

Du 1er au 12 septembre.

Vendredi 3 septembre à 20h : Cécile McLorin Salvant.

12h15 : Invité > Nicolas Dautricourt

Festival : BWd12

Du 27 au 29 août.

A Saint-Victor-Sur-Loire dans la Loire, du côté de Saint-Etienne, BWD12, un festival qui a une quinzaine d’années d’existence. B pour Bach, W pour Werke, d12 pour les 12 musiciens à l’origine du festival en 2005. 7 concerts autour de Saint-Saëns, Piazzolla, Fauré.

Festival :Parc Floral de Vincennes

Jusqu'au 8 septembre.

Notre concert, vendredi 3 septembre prochain à 20h30 sur la Scène Delta. Nikolaï Lugansky et Lars Vogt, à la direction, pour un programme de concerto de Mozart.

12h30 : La Vie du public > Michel

Festival : Les Solistes de Bagatelle

Jusqu'au 12 septembre.

Cette année, le festival fête ses 20 ans, en trois week-ends à partir de demain, pour fêter ça, Anne-Marie Reby, la directrice artistique a invité 12 des 250 musiciens qui ont fait leurs premiers pas sur une scène parisienne aux Serres d’Auteuil au début des années 2000 : Jean-Efflam Bavouzet, Philippe Bianconi, Claire Désert, Shani Diluka ou encore François-Frédéric Guy.

Festival : Piano à Collioure

Du 31 août au 3 septembre, les Amis d’Alain Marinaro organisent la 13e édition du Festival “Piano à Collioure”, cette année l’accent est mis sur le Concours International de Piano Alain Marinaro au centre culturel rue Michelet. Concert d’ouverture par le parrain de cette édition, Philippe Cassard, le 31 août à l’Espace Caloni à 20h30.

Les 1er et 2 septembre à 16h les séances de concours se dérouleront au centre culturel rue Michelet.

Festival : Festival des Lumières

Jusqu’à demain, samedi 28 août.

Ce soir, à 20h30 à la Chapelle Saint-Laurent de Montmorillon, Water Music de Haendel, Les Elémens de Rebel et des Simphonies de Francoeur par l'Orchestre Stradivaria.

12h40 : Suivez le guide > François Raulin

Festival : Jazz à Barraux

François Raulin et pianiste et compositeur

Cher France Musique,

J’habite une belle région au coeur des montagnes de la Chartreuse, du Vercors et des Alpes. Mais les ondes y passent bien et je t’écoute trés souvent. Je t’écris aujourd’hui ces quelques mots depuis Fort Barraux dans le petit village de Barraux en Isère, entre Grenoble et Chambéry. C’est une fortification bâtie au XVI ème siècle sous la houlette du Duc de Savoie puis remodelée un siècle plus tard par Vauban. On sent que ses murs sont imprégnés d’histoire. Tu devrais voir cela, ça vaut vraiment le coup d’oeil. Imagine-toi surplomber un immense espace, avec les montagnes de la chaîne de Belledonne et le Mont Blanc en toile de fond et la douce lumière des soirs d’août sous la voûte étoilée. Tu vois ? C’est vraiment un cadre unique et quelle bonne idée d’en faire un lieu de spectacle. Et bien, c’est la que je présenterai, dimanche, ma nouvelle création, dans le cadre du festival Jazz à Barraux. j’ai écrit 10 nouvelles pièces pour ce premier « haïku »musical qui inaugure une série de rencontres qui se déploiera sur 3 ans. J'y convie deux jeunes musiciens talentueux, inventifs, et passionnés, Noë et Paul Berne. J’ai la chance d’être souvent invité par ce festival et c’est toujours un immense plaisir d’être là. C’est grâce à des équipes comme celles-ci que nos musiques peuvent vivre et se créer. Après cette période difficile pour le spectacle vivant et pour tout le monde , tu comprendras facilement à quel point je me réjouis de partager ce moment si précieux d’échange avec le public. Continue à émettre et à nous faire découvrir toutes sortes de musiques , c’est pour cela qu'on aime t'écouter . Et peut être que la prochaine fois, tu viendras poser tes micros ici ?

A bientôt, je t’embrasse.

François

12h50 : Embarquement immédiat > Ecosse

Edimbourg vibre au rythme de son festival aussi décalé qu’institutionnel, le Edinburgh Fringe Festival, qui se donne des allures de festival off mais qui a aidé à ancrer dans le paysage de l’humour, du théâtre, de la danse et de la musique les artistes anglais qui comptent aujourd’hui.

