Invité : Marine Chagnon, mezzo-soprano pour le Festival Concerts au Coucher de Soleil et le meilleur des festivals de musique classique, jazz et musiques du monde de l'été 2021 : Concerts au Coucher de Soleil, Gstaad Menuhin Festival, Musiques Baroques à Savennières...

Au programme aujourd’hui Lundi 23 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Des places sont à gagner pour la 55e édition du festival La Chaise Dieu qui se terminera le 29 août 2021.

Roger Muraro jouera l'intégrale des Années de pèlerinages de Liszt, ce jour lundi 23 août 2021, en trois session : 15h30, 18h et 21h.

Question :

“Dans les Années de Pèlerinage de Franz Liszt, on y entend une référence à la Divine Comédie de Dante, poème italien de 1320. Dans la Divine Comédie, qui ? ne fait pas partie du 8ème cercle de l’enfer, à savoir “Ruse et Tromperie” :

1. Les Devins et les Sorciers

2. Les Concussionnaires et Prévaricateurs

3. Les Concessionnaires et les Influenceurs.

* Rendez-vous dans le signet "contactez-nous" en haut de cette page pour participer à notre jeu en répondant à la question de Christophe Dilys à midi.

12h15 : L’invité > Marine Chagnon, mezzo-soprano

Festival : Concerts au Coucher de Soleil

12h30 : La Vie du public, témoignage d'un festivalier > Antonin

Festival : Gstaad Menuhin Festival

12h40 : Suivez le guide > Evelyne de Pontbrian, Présidente

Festival : Musiques Baroques à Savennières

12h50 : Embarquement immédiat

A venir...

