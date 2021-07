Les 50 ans du Festival de Saintes du 17 au 24 juillet avec Stefan Maciejewski, son directeur artistique

Pour cette édition anniversaire, les équipes du Festival de Saintes invitent à une large célébration collective placée sous le sceau de l’ouverture pour permettre, à tout un chacun, selon ses connaissances, ses centres d’intérêts, ses envies, d’expérimenter l’Abbaye aux Dames et la musique.

Au programme aujourd’hui !

12h : Festival et jeu concours

Festival Les Chaises Musicales en Vienne les 16, 17 et 18 juillet, un festival organisé par le Quatuor Ebène.

Nous vous proposons de gagner des places pour le concert de l'Ensemble Correspondance dirigé par Sébastien Daucé, vendredi 23 juillet à 19h30 dans le cadre du Festival de Saintes. Au programme, Buxtehude !

à réécouter événement 50ème édition du Festival de Saintes du 17 au 24 juillet 2021

12h15 : L’invité

Stefan Maciejewski, directeur artistique du Festival de Saintes.

"Pour cette édition particulière, les équipes du Festival de Saintes invitent à une large célébration collective placée sous le sceau de l’ouverture pour permettre, à tout un chacun, selon ses connaissances, ses centres d’intérêts, ses envies, d’expérimenter l’Abbaye aux Dames et la musique.

La cinquantième édition s’inscrira dans une continuité de vie et d’esprit. Le Festival est en mouvement porté par le lieu, l’Abbaye aux Dames. La beauté, l’épure et l’excellence sont le socle de son rayonnement. Ces valeurs et ces exigences marqueront cette édition, avec une quête sans relâche de talents, de raretés, de renouveau d’interprétations, de questionnement des œuvres.

Au programme pour cette 50e édition : L’Orchestre des Champs-Élysées, Le Banquet Céleste, Vox Luminis, Le Caravansérail, Les Ambassadeurs, Gli Angeli Genève, le Jeune Orchestre de l’Abbaye, Inalto Ensemble, Voces Suaves, l’Académie baroque d’Ambronay, l’Ensemble Correspondances…"

à réécouter AUDIO 58 min émission Une heure, un concert Les 50 ans du Festival de Saintes (1/5)

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Souvenirs du Festival Radio France Occitanie Montpellier avec Barbara.

à réécouter événement Festival Radio France Occitanie Montpellier - du 10 au 30 juillet 2021

12h40 : Suivez le guide

Que faire dans les environs de Nice en attendant les concert du Nice Classic Live ?

Les conseils et bonnes adresses de Marie-Josèphe Jude, directrice artistique du festival Nice Classic Live.

Une journée idéale à Nice commence par une balade sur la promenade des Anglais, la lumière du matin associée au bleu de la Méditerranée est en soi une merveille. Arrêtez-vous à la Plage du Ruhl, institution niçoise, pour un café face à la mer.

Longez ensuite la promenade du Paillon, jusqu’au Vieux Nice où vous pourrez vous perdre et flâner dans les petites ruelles (on se croirait en Italie !).

Faites une pause déjeuner au Safari, Cour Saleya, au cœur du Vieux Nice ; vous pourrez de là vous rendre au M.A.M.A.C., magnifique musée, visiter la collection permanente qui regorge de trésors… Dans l’après-midi, désaltérez-vous sur le rooftop de l’Hotel Aston, au bar La Scala, avant de venir sur la colline de Cimiez, vous promenez dans les jardins des arènes de Cimiez, et visiter le splendide Musée Matisse ; pour finir votre journée, après les concerts du Nice Classic live, vous pourrez diner « chez Paulette » rue Bonaparte, près du Port…

12h50 : Embarquement immédiat

Destination l'Autriche avec le Festival de Brégence du 21 juillet au 22 août, un festival lyrique spectaculaire grâce notamment à cette scène flottante posée sur le lac de Constance.