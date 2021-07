Le Festival Jazz In Marciac avec Jean-Louis Guilhaumon

Le Festival Jazz In Marciac est de retour de 24 juillet au 4 août pour une 44ème édition. Jean-Louis Guilhaumon nous parle de la programmation musicale de l'édition 2021.

Nous vous proposons de gagner des places pour le concert du 26 juillet à 20h30 au Parc de la Léonardsau dans le cadre du festival d'Obernai. En quartet avec le violonsite Mathias Lévy, le bassiste Guillaume Marin et le batteur Françon, Samuel Strouk cohabiter les modes de jeu de la musique classique, contemporaine, et du jazz.

Jean-Louis Guilhaumon est directeur artistique du festival Jazz In Marciac qui a lieu à Marciac du 24 juillet au 4 août 2021

Souvenir des Heures Musicales de l'Abbaye de Lessay avec Mattéo

Que faire dans les environs de Lisieux, capitale du Pays d'Auge? Les conseils et bonnes adresses de Sébastien Daucé qui passsera avec son ensemble Correspondances une semaine en Normandie, du 7 au 12 août 2020

Quelques petits conseils autour de Lisieux, capitale du Pays d'Auge ! Si l’on arrive la veille, l’idéal est de réserver une chambre d’hôte dans le petit château de Cesny aux Vignes.

Pour commencer la journée rendez vous dès l’ouverture au Château de Canon (à quelques kilomètres de là) dont le parc du est quadrillé de « chartreuses » (des jardins clos de murs de pierre) : rien de tel que le parfum de ces fleurs de bon matin sous le soleil normand.

Tout près à Cambremer, passez un moment aux jardins du Pays d’Auge : au milieu de belles maisons normandes à pans de bois, on y traverse le jardin des simples, celui du diable, des anges, du soleil et de la lune… Vous pouvez y déjeuner à la crêperie. Après une petite sieste sous les arbres, remontez vers Pont l’évêque pour visiter la cidrerie de Christian Drouin et de son fils Guillaume pour gouter un des meilleurs calvas de la région.

Arrivés à Lisieux, prenez le temps avant le concert de jeter un oeil au palais épiscopal de 1680 et aux jardins dessinés par le Nôtre. Avant le concert à la Cathédrale St Pierre, allez diner au Manoir de l’évêché et revenez-y dormir après avoir pris un ou deux verres avec les musiciens à la santé de Louis Le Prince dont vous viendrez d’entendre pour la première fois depuis le XVIIe siècle sa musique dans la cathédrale où il a exercé son art durant le siècle de Louis XIV !

