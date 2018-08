L'Agenda de l'été par Christophe Dilys : Autant en emporte le vent

GAGNEZ DES PLACES DE CONCERT !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour La Passion selon Marc – Une passion après Auschwitz de Michaël Levinas, avec Magali Léger et Marion Grange, sopranos, Guilhem Terrail, contre-ténor, Mathieu Dubroca, baryton, Gilles Oltz, orgue, l'Ensemble Vocal de Lausanne et l'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direction Marc Kissoczy, le samedi 25 août à 21h dans le cadredu Festival de la Chaise Dieu, Abbatiale Saint Robert.

Merci d'envoyer votre réponse sur l'onglet "contact" de l'émission.

LES FESTIVALS DU JOUR

Estival académie de Saint Junien (du 18 au 25 août)

Festival Berlioz Côte Saint-André (du 18 août au 2 septembre)

Musiques en Vivarais-Lignon (du 18 au 28 août)

Festival de l’Orangerie de Sceaux (du 18 août au 19 septembre)

Nuit Lyriques de Marmande (du 18 au 25 août )

AU TELEPHONE

, © Manuel Braun

Léo Warynski pour le Festival de Royaumont

PROGRAMMATION MUSICALE

PHILIP SPARKE

Letterfrom home

Osaka Shion Wind Orchestra

Philip Sparke, direction

FONTEC

JEAN-SEBASTIEN BACH

Prélude et Fugue en ut mineur BWV 847 (Premier Livre du Clavier bien tempéré)

Michael Levinas, piano

ACCORD

STEVEN STUCKY

Whispers

Les Métaboles

Leo Warynski, direction

NOMADMUSIC

HECTOR BERLIOZ

Benvenuto Cellini : Carnaval

Chœur du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Jean Laforge, direction

CYBELIA

WOLFGANG AMADEUS MOZART

BOF de La Flûte Enchantée : Oh help me God help me - The birdman

Orchestre de Chambre d'Europe

James Conlon, direction

SONY

ANTON DVORAK

Quatuor pour piano et cordes n° 2 en mi bémol majeur op. 87 : III. Allegro moderato, grazioso

Trio Busch

Miguel Da Silva, alto

ALPHA

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Les Indes galantes : Vaste empire des mers (Acte I) Air d'Emilie et choeur / Scène de la tempête

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

WARNER MUSIC