L'Agenda de l'été du vendredi 27 juillet 2018 par Christophe Dilys

Gagner des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour le concert que donneront Vassilena Serafimova et Rémi Delangle le 31 juillet dans le cadre du Festival de la Vézère.

Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à l'énigme proposée par Christophe Dilys durant notre Tour de France des Festivals. Envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission

Les Festivals du jour

Programmation musicale

John Williams

BOF Harry Potter à l'école des sorciers : Hedwig's theme

Direction : John Williams

Dario Marianelli

BOF Orgueil et préjugés : Dawn

Jean-Yves Thibaudet, piano

Patrick Doyle

BOF Raison et sentiments : Weep you no more sad fountains

Jane Eaglen, soprano

Direction : Robert Ziegler

Michael Giacchino

BOF Ratatouille : thème principal

Direction : Tim Simonec

Olivier Messiaen

Trois petites liturgies de la Présence Divine : Séquence du verbe

Cythia Millar, ondes martenot

Rolf Hind, piano

Choeur et Orchestre London Sinfonietta

Direction : Terry Edwards

Franz Schubert

3 impromptus op posth D 946 : Impromptu en mi bémol min D 946 n°1

Bertrand Chamayou, piano

Paul Dukas

Villanelle

André Cazalet, cor

Yves Henry, piano

Henry Purcell

Le roi Arthur Z 628 : Chaconne (Acte V)

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Johannes Brahms

Quatuor à cordes n°2 en la min op 51 n°2 (3. Quasi minuetto)

Alban Berg Quartett

Ray Parker et Tom Szczesniak

Tintin : Générique

Flash pig