Thomas Valverde et la 12ème édition du Biarritz Piano Festival

Le Biarritz Piano Festival aura lieu cette année du 22 juillet au 13 août 2021. Thomas Valverde, directeur artistique du festival, revient sur la programmation de cette 12ème édition. A l'affiche, Rafał Blechacz, Alexandre Kantorow, Vadym Kholodenko, Kyle Eastwood, Can Çakmur, Judith Jáuregui...

Au programme aujourd’hui !

12h : Festival et jeu concours

Le Festival International de Piano de La Roque d'Anthéron du 23 juillet au 18 août 2021.

Nous vous proposons de gagner des places pour le concert du 25 juillet à 21h30 à Sisteron dans le cadre du festival des "Nuits de la Citadelle". Au programme, Schubert, Tchaïkovsky, Schumann avec Alena Baeva, violon et Vadym Kholodenko, piano. Pour participer au jeu, cliquez ici !

12h15 : L’invité

Thomas Valverde, directeur artistique du Biarritz Piano Festival.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Souvenir du Festival de Glanum à Saint Rémy de Provence avec Tiphaine.

12h40 : Suivez le guide

Les conseils et bonnes adresses d'Arthur Ancelle, directeur artistique du festival "La Clé des Portes"du 23 au 27 juillet 2021.

La Clé des Portes se tient au cœur du pays des châteaux, et j'invite vivement nos festivaliers à découvrir les pépites de ce territoire, en premier lieu le Château de Talcy, bijou des monuments nationaux qui a vu naître de la plume de Ronsard le fameux « Mignonne, allons voir si la rose... », et pour lequel nous avons eu un véritable coup de foudre ! Jean-Yves vous y guidera de manière inoubliable...

Allez au château des Rocheux et son parcours des intrigues pour petits et grands, ou à Beauregard et sa galerie des illustres. Si vous aimez les roses, les jardins insolites ou flâner à travers champs, poussez jusqu'au jardin de Roquelin, ou le conservatoire naturel d'Ilex. N'hésitez pas à suivre - pourquoi pas à vélo, d'ailleurs - la route des moulins à vent sur pivot, véritables curiosités.

Prenez le temps d'aller à la rencontre des producteurs locaux à quelques pas du festival comme la ferme de la Motte, celle du Chat Blanc, qui proposent toute une gamme de produits issus de leurs champs, mais aussi la Grande Vove connue pour sa production de noisettes et produits dérivés et la ferme du Croc du Merle où pourront être dégustés ses produits laitiers et viticole.

Et pour les gourmands, allez découvrir une chocolaterie, celle de Max Vaucher, aux portes de la Sologne à deux pas de Chambord.

Après toutes ces découvertes, vous aurez mérité de vous asseoir à l'ombre du Tilleul pour siroter une limonade ou une petite mousse au Bière Truck du festival...

La Clé des Portes ouvre toutes les portes des patrimoines : musical, historique, gastronomique ...

12h50 : Embarquement immédiat

Embarquement immédiat pour l'Italie avec le Festival Puccini de Torre del Lago