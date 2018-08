L'Agenda de l'été par Christophe Dilys : La grammaire du soliste

GAGNEZ DES PLACES DE CONCERT !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour un concert le samedi 25 août à 16h30 à l’Ababaye de Royaumont

Pour la création mondiale de Diana Soh : The nature of Things ; R. Murray Schafer ; Clément Janequin par l’Ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Warynski

Merci d'envoyer votre réponse sur sur l'onglet "contact" de l'émission.

LES FESTIVALS DU JOUR

Les Classiques du Prieuré2018 (Savoie - 17 – 24 et 31 août)

Piano Folies (Pas de Calais - jusqu’au 23 août)

Les Harmonies Estivales (Yonne Bourgogne-Franche Comté - jusqu’au 19 août)

Megève Festival Savoy Truffle (jusqu’au 2 septembre)

Variations Musicales de Tannay (Suisse - jusqu’au 26 août)



AU TELEPHONE

, © Jean-Baptiste Millot

Suzana Bartal, pianiste pour le Festival Berlioz en Isère

PROGRAMMATION MUSICALE

David Popper

Elfentanz op 39 - pour violoncelle et piano

Bruno Philippe, violoncelle ; Tanguy De Williencourt, piano

QUEEN ELISABETH COMPETITION

VytautasMiskinis

Les Métaboles

Leo Warynski, direction

BRILLIANT CLASSICS

Dimitri Tchesnokov

Ave verum corpus op 67 - pour choeur mixte a cappella

Cecile Pierrot, soprano

Les Métaboles

Leo Warynski, direction

BRILLIANT CLASSICS

Antonino Pasculli

Omagio a Bellini - arrangement pour cor anglais et harpe

Celine Moinet, cor anglais

Sarah Christ, harpe

HARMONIA MUNDI

Felix Mendelssohn

Trio n°1 en ré min op 49 pour violon violoncelle et piano : III. Scherzo

Dmitri Makhtin, violon ; Alexandre Kniazev, violoncelle ; Boris Berezovsky, piano

WCJ

Nicola Piovani

La Vie est Belle (film) : Thème - arrangement pour violon et piano

Isabelle Durin, Michaël Ertzscheid, piano

PARATY PRODUCTIONS

Cole Porter

You Do Something to Me

Marlene Dietrich, voix

BDMUSIC

Elias Parish-Alvars

Concertino en ré min : Andante / Pour harpe piano et orchestre

Marielle Nordmann, harpe ; Francois Rene Duchable, piano

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Theodor Guschlbauer, direction

FNAC ALPHA



Johann Adolf Hasse

Zenobia : Ouverture

Cappella Gabetta

Andres Gabetta, direction

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI