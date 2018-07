L'Agenda de l'été du vendredi 13 juillet 2018 par Christophe Dilys

12h15 : L'invité.

Stephan Maciejewski, directeur du Festival de Saintes (Charente-Maritime) qui aura lieu du 13 au 21 juillet.

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour le concert de Philippe Herreweghe le 21 juillet dans le cadre du festival de Saintes. Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à l'énigme proposée par Christophe Dilys durant notre Tour de France des Festivals. Envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.

12h30 : Les dépêches notes par Sofia Anastasio.

12h53 : "Variations Enigma", la chronique de Claude Abromont.

Programmation musicale

Giovanni Kapsberger

Symphoie n°8, L’Arpeggiata, symphonie n°9

L’ Arpeggiata

Direction : Christina Pluhar

Robert Schumann

Quatuor à cordes n°1 en la mineur op.41 n°1 (scherzo)

Quatuor Hermès

Johan Kalliwoda

Symphonie n°4 en ut Majeur op.60 (finale)

Kolner Akademie

Direction : Michael Alexander Willens

Aaron Copland

Appalachian Spring

Orchestre Phiharmonique de la B.B.C.

Direction : John Wilson

Maurice Ravel

Concerto pour piano en sol Majeur (1er mouvement)

Leonard Bernstein, piano

Orchestre Symphonique de Boston

Direction : Leonard Bernstein

John Williams

Main Tittle

Orchestre dirigé par John Williams

Marc-Antoine Charpentier

Te deum en ré Majeur H.146 (Te aeternumPatrem)

Les Agremens, La Fenice

Direction : Jen Tubéry

Edvard Elgar

Sérénade en mi mineur op.20 (allegro)

Orchestre des Pays de Savoie

Direction : Nicolas Chalvin

