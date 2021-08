David Moreau, violon pour le Festival Classic à Guethary

Invité : David Moreau pour le festival Classic à Guethary. Autres festivals de l'été 2021 : Musique à la source, La Dive Musique, La Grange au piano, Jazz aux jardins aux Sables d'Olonne, le Gstaad Menuhin Festival, Festival Fort en Musique, Rencontres musicales de Vézelay, et l'Abbaye de Sylvanès..

Au programme aujourd’hui Vendredi 13 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Le festival Musique à la source, à Crozant, en Creuse. France Musique vous offre des places pour le concert concert de fermeture du samedi 14 août 2021 à l’arboretum de la Sedelle à Crozant, à 20h30.

Valentin Tournet dirigera son ensemble la Chapelle Harmonique pour un concert In Vino Musica, un programme Lully, Charpentier, Rameau et grands crus...

Question : selon vous (il n’y a donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses), le vin rouge est plutôt associé à la musique de chambre, la musique orchestrale, la musique vocale, le baroque, le classique, le romantisme, le XXe, le mineur, le majeur, comme vous voulez, pas de mauvaises réponses. Et même question pour le vin blanc !

Festival : Festival Fort en Musique

Direction le territoire de Belfort, qui va vivre une fin de semaine très intéressante : le Festival Fort en Musique, de Pascal Contet, propose jusqu’au dimanche 15 août 2021, à Giromagny, Auxelles-Haut et Rougemont, plein d’événements présentés par notre collègue Anne Montaron, autour d’un compositeur insaisissable : Andy Emler, pianiste, improvisateur, entre jazz et no-jazz.

12h15 : L’invité > David Moreau

Festival Classic à Guethary, du 13 au 17 août 2021, pour sa 9° édition.

Ce soir vendredi 13 août 2021 à 20h30 Eglise Saint Nicolas de Guethary : concert de la Moreau Family. Egalement mardi 17 août à 20h30, au Fronton Parc Saraleguinea (Musée de Guéthary) concert de clôture du festival Classic à Guethary avec Jérémie, Raphaëlle, David et Edgar Moreau avec Aurèle Marthan, Marina Viotti, le Quatuor Hanson et Adrien Boisseau pour un programme Chostakovitch, Grieg, Brahms et Strauss.

Festival : Rencontres musicales de Vézelay

Gaëtan Jarry et l’ensemble Marguerite Louise seront en concert à la basilique de Vézelay jeudi 19 août 2021, à 21h, avec de la musique de Rameau et de Mondonville.

12h30 : La Vie du public > Cyril Huvé

Aujourd’hui, c’est un sujet qui déchire la France en deux : la question du pass sanitaire.

Il nous semblait difficile de parler des concerts et des festivals sans parler de leur accessibilité. Nous avons contacté un directeur de festival, Cyril Huvé, le directeur de la Grange aux Pianos, festival qui a lieu en ce moment dans l’Indre, au pays de George Sand et qui se termine le 11 septembre 2021. Comme beaucoup de directeurs en ce moment, il est inquiet d’accueillir des artistes devant un public qui pourrait être plus fourni. A voir à La Grange au Piano : Cosi Fan Tutte de Mozart vendredi 20 et dimanche 22 août 2021 à 20h30 à Chassignolles en Berry, par la compagnie Lyrique Opera Fuoco et l’ensemble Ataïr dirigés par David Stern.

Lionel Belmondo sera en concert ce soir vendredi 13/8/2021 aux Sables d’Olonne, à 21h15, au Jardin du Tribunal, avec BBS, le Big Band des Sables d’Olonne.

Festival : Abbaye de Sylvanès

Ce soir vendredi 13 août 2021, à 21h30 à l’église Saint Pierre du Vigan et dimanche à 17h à l’Abbaye de Sylvanès : La Création de Haydn par l’orchestre de Chambre de Toulouse et le chœur de l’académie de l’Abbaye de Sylvanès qui termine ainsi son 32e stage de chant choral, le tout dirigé par Michel Piquemal.

12h40 : Suivez le guide > Patrice Franchet, président du festival

La Dive Musique, festival de musique ancienne en Rabelaisie a démarré le 12 août pour sa 10e édition et se terminera le 22 août 2021. Patrice Franchet son président vit depuis 35 ans à Dive. Il partage avec nous ses coins secrets.

Le Festival de La Dive musique œuvre au cœur du pays de Rabelais. Son « épicentre » est à Seuilly, village natal du grand écrivain avec le musée de La Devinière. Chaque année, le festival investit des lieux de patrimoine, publics et grandioses comme l’Abbaye de Seuilly où Rabelais apprit à lire et écrire, et comme la collégiale de Candes-Saint-Martin, privés et intimes comme la chapelle Baroque du château de Chavigny à Lerné ou le manoir de La Grand’Cour à Seuilly. Du 12 au 22 août 2021, Le festival fête son 10e anniversaire en proposant en cinq concerts et une conférence de faire écouter toutes les facettes de Jean-Sébastien Bach, ses œuvres majeures pour clavecin par Pierre Hantaï, pour orgue (celui de Notre Dame de Nantilly à Saumur qui date de 1685) et pour orchestre avec Les Amusements du Parnasse, dirigés par Stéphane Béchy, également directeur artistique du festival, en quatre thèmes : Bach à la ville et à la cour, Bach en famille, Bach à l’église.

12h50 : Embarquement immédiat

Direction le Gstaad Menuhin Festival en Suisse, où a lieu en ce moment l’édition 2021, avec le thème cette année : Londres.