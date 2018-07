L'Orne, l'Indre, Chambord, La Bretagne et le Cher avec Christophe Dilys

GÉNÉRIQUE

♫ ♪ Robert Farnon

Portrait of a flirt - pour orchestre

Studio 2 Concert Orchestra

Kilbey Reginald

[EMI Classics 0954802]

Jouez au blind-test de France Musique et gagnez des places pour le concert d'Elsa Dreisig aux Estivales de Musique en Médoc, le mardi 10 juillet 2018 au Château Lynch-Moussa.

Tout au long de l'émission "L'agenda de l'été", Christophe Dilys vous posera des énigmes, une par étape de notre tour de France des festivals. Tentez votre chance en déposant au moins une réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission et vous aurez peut-être une surprise !

Piotr Ilitch Tchaikovski

Trio en la mineur opus 50 :

- Tema con variazioni

- Variation n°1 à 11

Trio Talweg : Alexander Gurning, piano - Sébastien Surel, violon et Sébastien Walnier, violoncelle

[ Triton TRI 331156]

Festival sélection #1 :Les Musicales de Mortagne et du Perche (Orne), du 23 juin au 08 juillet 2018, 33° édition

Agenda #1 : samedi 07 juillet 2018 à 20h, le TrioTalweg jouera dans le cadre du festival à l'Eglise de Pervenchères dans l'Orne et pour clore le 33° édition.

Et aussi Guillaume Coppola en concert dimanche 08 juillet avec Hérvé Billaut au piano.

♫ ♪ Blind Test n°1 > réponse après l'émission

Festival sélection #2 : L'Eco Festival Terres du Son, en Touraine les 6, 7 et 8 juillet 2018, 14° édition

L'INVITÉ

, © D.R.

Le choix musical de Franck Fumoleau, vice-président de l'association

♫ ♪ Blind Test n°2 > réponse après l'émission

Agenda #2 : Concert de Gregory Porter

Festival sélection #3 : Le Festival de Chambord, du 30 juin au 14 juillet 2018, 8° édition

Agenda #3 :Les Ombres seront en concert au Festival de Chambord, Vendredi 06 juillet à 18h30 à l'Église de Saint-Dyé-sur-Loire

Johannes Brahms

Danse hongroise en ré mineur WoO 1 n°2, 4, 8 et 11

Hervé Billaut et Guillaume Coppola, piano

[ Eloquentia EL 1652]

♫ ♪ Blind Test n°3

Francois Couperin

Les Nations (2ème ordre - L'Espagnole) : Gavotte, Allemande, Courante I et II, Sarabande, Giguer lourée, Rondeau, Bourrée, Passacaille Ensemble Les Ombres

Margaux Blanchard et Sylvain Sartre, direction

[ Ambronay AMY035]

12h30 : Les Dépêches notes

Par Sofia Anastasio

Festival sélection # :Le Festival de Son ar Mein, du7 au 15 juillet, 10° édition

♫ ♪ Blind Test n°4

Ernest Chausson

Concert en ré Majeur opus 21 : Sicilienne - arrangement pour piano violon et orchestre Nicolas Dautricourt, violon

Laurent Wagschal, piano

Orchestre d'Auvergne

Arie van Beek, direction

[Calliope CAL 9896]

Gabriel Fauré

_Trio pour piano violon et violoncelle en ré mineur opus 120 : 1. Allegro ma non troppo _Trio Karenine : Paloma Kouider, piano - Fanny Robilliard, violon - Louis Rodde, violoncelle

[Mirare MIR376D]

Isaac Albeniz, musique

Leopold Godowsky, arrangements

Espanã op 65 : Tango opus 165 n°2 - arrangement de concert pour piano

Laurent Wagschal, piano

[Evidence 112629]

Festival sélection # : Les Rencontres Musicales de Noirlac, du 22 Juin au 14 Juillet 2018, 36° édition

Gilbert Wells / Bud Cooper / Fred Rose

Red Hot Mama Rosemary Standley, Chant

Sylvain Griotto, Piano

Eric Dubessay, Percussions

[Jazz village 570127.28]

Johann Bernhard Bach

Ouverture en ré Majeur : La joye L'Acheron

Francois Joubert-Caillet, Direction

[Ricercar RIC373]

Henry Purcell

- King Arthur Z 628 : Symphony (Partie V - instrumental) - Timon of Athens Z 632 : Curtain Tune (Partie IV - instrumental)

Le Caravansérail

Bertrand Cuiller, Direction

[Harmonia Mundi 2296DI]

Festival sélection # : Festival du Marais, du lundi 9 au samedi 14 avril 2018, 12° édition Agenca # :Orchestre de Chambre de Paris

Les têtes raidesLes sols

Les têtes raides

Ensemble Salad et Christian Olivier, chant

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont

A vous de trouver les autres musiques de la chronique de Claude Abromont afin de gagner à notre grand jeu de l'été !

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne !

Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été !

Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).