L'Agenda de l'été de Charlotte Landru-Chandès : le Festival Baroque d'Ambronay avec Stéphanie D'Oustrac

Au sommaire

12h05 : Jouez et gagnez des places de concert tout l'été sur France Musique !

12h15 : Temps forts du festival du jour

12h30 : "J'y étais !", Parole de festivalier

12h45 : 3 sonates de Scarlatti

12h05 : Places à gagner par tirage au sort

Assistez à l'ouverture du festival Les Pages Musicales de Lagrasse le 06 septembre à 20h grâce à France Musique, avec les pianistes Adam Laloum et Guillaume Bellom, ainsi que le violoncelliste Adrien Bellom. Au programme : Dvorák, Strauss, Mahler et Chostakovitch.

12h15 : entretien avec Stéphanie D'Oustrac

, © Culture Box

Pour le Festival de musique Baroque d'Ambronay : du 12 septembre au 06 octobre et dont on fête le 40° anniversaire cette année.

Le 27 septembre, Stéphanie d’Oustrac fera d'abord une Mise en oreille avec Héloïse Gaillard à 18h30 à la Salle Monteverdi.

Puis à 20h30, rendez-vous pour Éclats de Folie à l'Abbatiale avec la chanteuse accompagnée par l'EnsembleAmarillis et Héloïse Gaillard à la flûte, hautbois et direction artistique pour des airs et musiques instrumentales de Destouches, Purcell, Haendel...

12h30 : Parole de festivalier

Pascale Rifaux pour la 18° édition des Moment Musicaux de Chagny, du 22 au 25 août.

A l’affiche entre autres les pianistes Guillaume Coppola et Lise de la Salle.

Les autres festivals à l'honneur tout au long de l'émission

Préparez-vous à une petite randonnée… Nous partons dans le massif des Bauges…

Dépêchez-vous de réserver vos places : dernier concert Festival Musique et Nature en Bauges vendredi prochain à l'Église d’Albens ! L’Ensemble Vocal Chanticleer de San-Francisco s'y produira dans un programme Emportés par les vents.

Le Festival les Variations Classiques à Annecy revient du 28 au 31 août pour sa 3° édition !

A l’affiche du jazz avec le pianiste Emile Parisien le 28, du chant lyrique avec Véronique Gens le 30, du violoncelle avec Gautier Capuçon le 29… Gautier Capuçon sera en concert avec les élèves de sa classe d’excellence de Violoncelle de la Fondation Louis Vuitton. Le maître et ses disciples interpréteront des œuvres variées avec Bizet, Piazzolla, Haydn ou encore Tchaïkovski.

vous ouvre ses portes le week-end du 30 août. Vous entendrez la musique de Vivaldi, Haendel, Monteverdi, et un peu moins connu, François-André Danican Philidor par l’Ensemble dirigé par … Nous voici à présent au bord de la mer, au Festival Musical’Océan plus précisément, qui propose une série de concerts du 23 au 28 août ! Vous pourrez entendre le pianiste Alexandre Tharaud le 24 août, et le 25 le Quatuor Strada autrement dit les violonistes Pierre Fouchenneret et Sarah Nemtanu, l’altiste Lise Berthaud et le violoncelliste François Salque.

12h45 : Trois sonates de Scarlatti