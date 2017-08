L'Agenda de l'été du mercredi 16 août 2017

En direct des festivals

Rendez-vous avec Yvan Offroy, directeur du festival Les Piano Follies du Touquet-Paris-Plage (Pas de Calais) du 18 au 27 Août 2017.

Le jeu de l'été

A gagner aujourd'hui : des places pour le festival de La Chaise Dieu (Haute-Loire)

Roger Muraro, piano (Olivier Messiaen, Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, pour piano seul)

Dimanche 20 août , 21 h Abbatiale Saint-Robert - La Chaise-Dieu

Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Contactez-nous situé en haut de la page

Programmation musicale

♫ Olivier Messiaen

Huit preludes : Fauvette des jardins / La Colombe

Roger Muraro piano

(Accord 461646-2)

♫ Olivier Messiaen

Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus : 1er regard, Regard du Père

Roger Muraro piano

(DGG 480 1363)

♫ Olivier Messiaen

Des canyons aux étoiles: 3eme partie : Omao leiothrix elepaio shama

Roger Muraro, piano

Jean Jacques Justafre, cor

Francis Petit, xylorimba

Renaud Muzzolini, glockenspiel

Orchestre Philharmonique de Radio France , dir. Myung Whun Chung

(DGG 471617-2)

♫ Fred Nardin

Hope

Fred Nardin, piano

Jon Boutellier, saxophone

Patrick Maradan, contrebasse

Romain Sarron, batterie

(Gaya Productions GAYA 023)

♫ Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux : Aquarium

Amazing Keystone Jazz Big Band

(Nome 79491)

♫ Robert Schumann

Bunte Blätter op 99 : Scherzo

Arcadi Volodos, piano

(Sony SK 60893)

♫ Serge Rachmaninov

Suite n°1 en sol min op 5 : Barcarolle - pour 2 pianos

Brigitte Engerer, piano

Boris Berezovsky, piano

(Mirare MIR 070)

♫ Nicolas Rimsky-Korsakov

Shéhérazade op 35 : Le récit du Prince Calender

Philippe Koch, violon

Orchestre philharmonique de Luxembourg, dir. Emmanuel Krivine

(Zig Zag Territoires ZZT329)

♫ Tan Dun

Eight colors : Zen

Quatuor de Nouvelle-Zélande

(Naxos 8.572488)

♫ Tan Dun

In the bamboo forest

Lang Lang, piano

Chœur et orchestre symphonique de Shanghaï, dir.Tan Dun

Ensemble de percussion de Shanghaï

(Hybrothers 9787880799194)

♫ Béla Bartók

Concerto n°2 : Allegro molto

Lang Lang, piano

Orchestre Philharmonique de Berlin, dir.Sir Simon Rattle

(Sony 88883732262)

♫ Claude Debussy

Rhapsodie n°1 en Sib MAJ

Pierre Génisson, clarinette

David Bismuth, piano

(Aparte AP096)