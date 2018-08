Objet de luxe et de lumière

GAGNEZ DES PLACES DE CONCERT !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour un concert Vivaldi « Les quatre saisons » par les Musiciens de Saint-Julien sous la direction de François Lazarevitch aux Musicales de Normandie le jeudi 21 août à 20h30 à la Chapelle Corneille de Rouen.

Merci d'envoyer votre réponse sur l'onglet "contact" de l'émission

LES FESTIVALS DU JOUR

Festival International de Musique de Dinard(jusqu’au 18 août)

XIIIe édition Musique A La Cour- Le Pradet (jusqu’au 15 août)

Va jouer dehors ! Loir-et-Cher, territoire du Pays des Châteaux (Blois-Chambord) Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais (du 15 au 25 août)

Festival Saint Thibery (Var) (du 15 au 18 août)

AU TELEPHONE

, © Renaud Corlouër

Franck Tortillier, percussioniste pour le festival Classique au vert (Paris)

PROGRAMMATION MUSICALE

Anton Bruckner

Quatuor à cordes en ut min wab 111 : Scherzo

Fine Arts Quartet

NAXOS

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte traversière en sol min op 8 n°2 RV 315 L'été : 1. Allegro non molto

2. Adagio 3. Presto - arrangement pour flûte traversière et orchestre

Les Musiciens De Saint Julien

Francois Lazarevitch, direction

ALPHA

George Gershwin

Concerto in F (1st movement) .Concerto en Fa Maj : Allegro

Franck Tortiller, marimba, xylophone, vibraphone

Yves Torchinsky, Contrebasse

Patrice Heral, Percussions

Orchestre Pasdeloup

Wolfgang Doerner, Direction

LABEL MCO

Frederic Chopin

Prélude en ut diese min op 45

Ivo Pogorelic, piano

VIVACE

Jean Sebastien Bach

Magnificat en Ré Maj BWV 243 : Fecitpotentiam (Choeur) - Deposuitpotentes (Air)

Robert Buckland, ténor

Vox Luminis

Lionel Meunier, direction

ALPHA

Piotr Ilitch Tchaikovski

Valse sentimentale en fa min op 51 n°6

Gerard Causse, alto

Brigitte Engerer, piano

MIRARE

All of me

Oscar Peterson, piano

JAZZ WORLD COMPACT DISC