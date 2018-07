L'Agenda de l'été du mercredi 11 juillet 2018 par Christophe Dilys

12h15 : L'invité.

Antoine Guerber, directeur artistique du festival Les Méridiennes, qui se déroule à Tours du 5 au 14 juillet.

12h30 : Les dépêches notes par Sofia Anastasio.

12h40 : L'invité.

Jean-Pierre Rousseau, directeur du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont

Programmation musicale

Louis Couperin

Suite d’Elias (prélude, sarabande et courante)

Suite du Tombeau (Canarie)

Pierre Chalmeau, piano

Hildegard von Bingen

Enixa est puerpera (Hymne)

Sol oritur occasus nescius (Conduit)

Ensemble Discantus

Direction : Brigitte Lesne

Josquin des Prés

Nymphes napes

Romain Bockler, baryton

Bor Zuljan, luth

Line Kruse

Comme Bach

Line Kruse Orchestra

Gabriel Fauré

Messe pour les pêcheurs de Villerville (Sanctus)

Ensemble Vocal de Lausanne

Direction : Michel Corboz

Albert Roussel

Divertissement op.6

Quintet Moragues

Claire Désert, piano

David Walter, hautbois

Patrick Vilaire, basson

Jacques Offenbach

La Périchole (Ah quel dîner je viens de faire, acte I, air de La Périchole)

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann (Vois sous l'archet frémissant, acte III scène 7, air de Niklausse)

Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Direction : Marc Minkowski

Claude Debussy

Danse / Tarentelle styrienne L 77 (69)

Alain Planes, piano

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne ! Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été ! Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail à