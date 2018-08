L'Agenda de l'été du mercredi 08 août 2018 par Sofia Anastasio

Gagnez des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour un concert Schubert, Schumann, Chausson avec les pianistes Guillaume Bellom et Ismaël Margain, le violoniste David Petrlik, l'altiste Mathis Rochat, le violoncelliste Yan Levionnois, le violoniste Pierre Fouchenneret, le pianiste Théo Fouchenneret et le Quatuor Girard, le vendredi 10 août, dans le cadre du festival Août musical à Deauville. Merci d'envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.



Les festivals du jour

17ème Août musical à Deauville

Jusqu'au 11 août

Festival baroque de Tarentaise

Jusqu'au 14 août

Fêtes musicales de l'Aubrac

Jusqu'au 11 août

Festival de Rocamadour

Jusqu'au 26 août

Les Nuits pianistiques

Jusqu'au 11 août

Au téléphone

Margaux Blanchard, violiste, directrice musicale de l'ensemble Les Ombres

Programmation musicale

Serge Rachmaninov

Suite pour deux pianos n° 1 en sol mineur op. 5 "Fantaisie-tableaux" : II. Et la nuit et l’amour

Guillaume Bellom et Ismaël Margain, pianos

B Records

Robert Schumann

Quatuor à cordes n° 1 en la mineur op. 41 n° 1 : III. Adagio

Quatuor Girard

Discophiles Français

François Couperin

Leçons de Ténèbres pour le Mercredi Saint : Troisième Leçon (extrait)

Chantal Santon-Jeffery et Anne Magouët, sopranos / Les Ombres

Mirare

Gérard Pesson / d'après Wolfgang Amadeus Mozart

27 Transformations du Menuet K. 355 de Mozart : Glissé

Ensemble Cairn

AEon

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto pour violoncelle n° 3 en la majeur Wq 172 H 439 : III. Allegro assai

Ophélie Gaillard, violoncelle / Ensemble Pulcinella

Aparté

Philippe Leroux

Ma belle si tu voulais

Marc Mauillon, chant

Son An Ero

Johannes Brahms

Intermezzo en si bémol mineur op. 117 n° 2

Nicholas Angelich, piano

Virgin Classics

Roland de Lassus

Creator omnium Deus

Vox Luminis, dir. Lionel Meunier

Musique en Wallonie

Frédéric Chopin

Valse n° 12 en fa mineur op. 70 n° 2

Jean-Marc Luisada, piano

RCA

Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré mineur op. 47 : II. Adagio molto

Yuzuko Horigome, violon / Orchestre National de Belgique, dir. Georges Octors

Muso