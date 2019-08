L'Agenda de l'été de Charlotte Landru-Chandès : Lyrique-en-mer à Belle-Île avec Philip Walsh, directeur

Jean Sébastien Bach compositeur

Cantate BWV 146 : Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen : Wie will ich mich freuen (Duo ténor et basse)

Marcel Ponseele : chef d'orchestre, Il Gardellino, Caroline Weynants : Soprano, Damien Guillon : Haute-contre, Margot Oitzinger : Contralto, Markus Ullmann : Ténor, Lieven Termont : Baryton (voix), Divers