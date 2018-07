L'Agenda de l'été du mercredi 04 juillet 2018 par Christophe Dilys

GÉNÉRIQUE

♫ ♪ Robert Farnon

Portrait of a flirt - pour orchestre

Studio 2 Concert Orchestra

Kilbey Reginald

EMI Classics 0954802

♫ ♪ Hector Berlioz

Roméo et Juliette : Introduction : Combats et tumulte - Intervention du Prince (1ère partie - instrumental)

Orchestre Symphonique de Londres

Valery Gergiev, direction

[LSO0762]

Festival sélection #1 :Festival de Saint-Denis, du 31 mai au 05 juillet 2018 Basilique de Saint-Denis, 50° édition

♫ ♪ Michael Praetorius

Terpsichore : Gavottes I, n° 1 2

Doron Sherwin, cornet

Julien Martin, flûte à Bec

Capriccio Stravagante

Skip Sempe, direction

[Paradizo PA0011]

Festival sélection #2 :Académie européenne de musique ancienne (Vannes Early Music Institute), du 04 au 12 juillet 2018, 8° édition

L'INVITÉ

Bruno Cocset, directeur artistique de l'Académie européenne de musique ancienne (Vannes Early Music Institute)

Le festival a été créé en 2011. Le nom anglais en référence à la volonté d'ouverture avec les institutions européennes. Les concerts mêlent musiciens professionnels qui viennent enseigner à Vannes, rencontrés au fil des concert de Bruno Cocset et élèves assistant aux masters classes.

, © Label Agogique

Le choix musical de Bruno Cocset

♫ ♪ Francesco Geminiani

The inchantedforrest - pour alto et basse continue

Les Basses Réunies

Bruno Cocset, alto

[Alpha 276]

♫ ♪ Jean Baptiste Lully

Armide LWV 71 : Passacaille - pour orchestre

Capriccio Stravagante Les 24 Violons

Skip Sempé, direction

[Paradizo PA0010]

, © Wikipédia

♫ ♪ Dario Castello

Sonate n°2 pour cornet muet, alto et harpe

Ensemble La Fenice

[Ricercar 206422]

♫ ♪ Jean Benjamin de la Borde

Lugubre nuit - pour soprano, harpe, violon et clavecin

Mailys de Villoutreys, soprano

Clara Izambert, harpe

Maud Giguet, violon baroque

Marie Van Rhijn, clavecin

[Evidence EVCD008]

12h30 : LES DÉPÊCHES NOTES

par Sofia Anastasio

Témoignage de Roland, auditeur de France Musique et à propos du festival d'Aix en Provence

Invité à Marseille chez un ami d’enfance dans les années 70, j’ai pu vivre le festival d’Aix en Provence . Que d’émotions ! Mes souvenirs d’adolescent : le premier concerto pour piano de Tchaikovki par Alexis Weissenberg et Karajan, un récital de Thérésa Stich-Randall écouté par bribes depuis le parvis de la cathédrale (où il n’y avait plus de places), la Passion Saint-Mathieu à l’intérieur de la même cathédrale .... et sur des bancs au bois très très dur ... une épreuve à la hauteur de l’œuvre ! ... puis un opéra de Mozart qui ne m’a guère marqué ... Don Juan, je crois ... et quelques autres, peut-être en “off”, dont je ne me souviens plus ... Je ne suis hélas jamais retourné à ce festival. Par contre, ayant contracté à cette occasion le virus "mélomaniaque", j’en fréquente régulièrement de nombreux autres et je me suis construit une discothèque d’environs 3000 CD !

♫ ♪ Piotr Ilitch Tchaikovsky

Concerto n°1 en si bémol mineur opus 23 : Allegro con fuoco

Sviatoslav Richter, piano

Orchestre Symphonique de Vienne

Herbert Von Karajan, direction

[Deutsche Grammophon 419068-2]

Festival sélection # 4 :Festival d'Aix-en-Provence, 04 au 24 juillet 2018, 70° édition

♫ ♪ Richard Strauss

Ariane à Naxos : Lieben Hassen Hoffen Zagen (Duo Zerbinette / Arlequin)

Matthias Goerne, baryton (Arlequin)

Dorothea Röschmann, soprano (Zerbinette)

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

Manfred Honeck, direction

[Decca 467263-2]

♫ ♪ Richard Strauss

Ariadneaufnaxos opus 60 : Es gibtein Reich (Acte I - air d'Ariane)

Renée Fleming, soprano

Orchestre Philharmonique de Munich

Christian Thielemann, direction

[Decca 478 1074]

Festival sélection # 3 :Festival d'Auvers-sur-Oise, 01 Juin 2018 au 04 Juillet 2018 38° édition

♫ ♪ Jean Philippe Rameau

Zaïs :

- Chantez oiseaux ! Chantez votre aimable ramage (Prologue, scène 2 - Une sylphide)

- Connaissez le dieu du bonheur (Prologue, scène 3 - L'Amour)

Amel Brahim-Djelloul, soprano (Une Sylphide)

Hasnaa Bennani, soprano (Amour)

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

[Aparte AP109]

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont

A vous de trouver les autres musiques de la chronique de Claude Abromont afin de gagner à notre grand jeu de l'été !

, © Radio France / Christophe Abramowitz

