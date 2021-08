Avec Geneviève Laurenceau, violon, artiste invitée au Festival Pablo Casals

Les festivals du jour : Pablo Casals, Le Festival de Lacoste, Salon, Festival International de musique de chambre de Provence, Musiciennes à Ouessant, Les heures musicales de l’Abbaye de Lessay, Les Journées Musicales d'Uzerche et des places à gagner pour Jazz In Langourla !

Au programme aujourd'hui : Mardi 04 août 202112h

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Des places sont à gagner pour le 26° festival breton Jazz in Langourla, qui se tiendra les 6, 7 et 8 août 2021, pour le concert de Michel Portal et Roberto Negro dans les Côtes d’Armor.

Question : “Michel Portal est entre autres saxophoniste. Remettez dans l’ordre, du plus grave au plus aigu, les différents saxophones : saxophone alto, ténor, soprano, baryton” “remettez dans l’ordre, du plus grave au plus aigu : alto, ténor, soprano, baryton.”

* Rendez-vous dans le signet "contactez-nous" en haut de cette page pour participer à notre jeu en répondant à la question de Christophe Dilys à midi.

Festival >Festival de Musique Ancienne de Saint Savin

Dans les Hautes Pyrénées, s'organise tous les ans un festival de musique ancienne. Demain soir jeudi 05 août 2021, à 20h30, ce sera le dernier concert, à l’Abbatiale de St Savin !

Un “voyage dans l’Italie des XVI°e et XVIII° siècles”, avec sur scène 7 musiciens issus des plus grands ensembles internationaux et des plus grandes écoles américaines et européennes.

12h15 : L’invitée du jour > Geneviève Laurenceau

Geneviève Laurenceau, violon, artiste invitée au Festival Pablo Casals.

La saison 2021 du Festival Pablo Casals de Prades se tiendra du 30 juillet au 13 août 2021. Cette édition sera marquée par une nouvelle énergie insufflée par Pierre Bleuse avec des projets ambitieux, un travail de fond à Prades et plus largement sur le territoire de la Région Occitanie et une programmation musicale éclectique associant les grands noms internationaux aux jeunes artistes à l’aube de leur carrière professionnelle.

Vous pourrez écouter Geneviève Laurenceau, ce jour mercredi 4 août 2021, dans une concert pour les enfants à la salle polyvalente Claira de Prades (Pyrénées-Orientales) à 15h30 et 20h30.

Concert également demain soir, jeudi 05 août 2021 à 19h30 Abbaye Saint Michel de Cuxa à Codalet.

Festival :Festival du Perigord Noir

Nous installons notre petit fauteuil, dans l’église d’Ajat en Dordogne.

Demain jeudi 05 août 2021, à 18h30, le premier prix Percussion du Concours de Genève 2019, la marimbiste Hyejo Bak, donnera un récital de marimba.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier édition spéciale avec Marcel Quillévéré

Direction Belle-Île-en-Mer pour un festival que nous soutenons ici à France Musique : Lyrique en Mer, fondé et dirigé par deux amoureux de Reynaldo Hahn : Richard Cowan et le pianiste Philip Walsh. Cette année, le festival dure jusqu’au 12 août 2021, donc profitez-en si vous êtes du côté du Morbihan, le festival ne fait que commencer, il reste encore 6 concerts, avec le Carnaval des Animaux, un gala d’opéra, du Bach, du Mendelssohn, du cabaret, etc. Aujourd’hui, c’est un auditeur un peu particulier qui nous livre ses impressions sur le festival de Belle-Île-en-Mer, puisque c’est Marcel Quillévéré, notre collaborateur et ami, spécialiste de toutes les Amériques, qui, forcément, ne pouvait pas laisser passer l’occasion d’entendre du Reynaldo Hahn sur place, chez Reynaldo Hahn.

Festival :Les Musicales de Normandie

Les Musicales de Normandie battent leur plein en ce moment et font vibrer toutes les églises, tous les musées et puis tous les amoureux de la musique ancienne de la Haute Normandie. Demain soir, au musée Michel Ciry de Varengeville, c’est un programme de trio que vous allez entendre, le piano, le violon et le violoncelle du trio Arcadis, dans un programme fin XIXe siècle : Saint-Saëns, Brahms et Zemlinsky. C'est demain soir jeudi 05 août 2021 à 20h30 au musée de Varengeville.

12h40 : Suivez le guide

Par Rodrigo Basilicati-Cardin, directeur du Festival de Lacoste.



A Lacoste, au cœur du Luberon, débutez votre journée sur les traces du Marquis de Sade par une balade dans les champs de lavande en fleurs qui colorent de mauve les beaux paysages de la région. Tout le long de la journée, vous serez accompagné par le chant des cigales. Flânez dans les ruelles du vieux village et partez à la rencontre des étudiants de l’école américaine qui honore cette année Pierre Cardin par une exposition et un hommage élégant. Visitez le Château du Marquis de Sade, vieux fortin construit au XIème siècle qui surplombe le village. Il abrite en ce moment trois œuvres magistrales de l’artiste hongrois Victor Vasarely dont la fondation célèbre cette année 2021 l’anniversaire des 50 ans de sa reconnaissance d’utilité publique. Puis, attardez-vous dans les ruelles escarpées et caladées du village pour admirer la vue incroyable : des collines découpées sur un ciel débordant de lumière, des paysages de pierres et de soleil tout en sirotant un verre sur la place de l’église. Laissez-vous tenter par la programmation éclectique du Festival de Lacoste, crée il y a plus de 20 ans par le célèbre couturier. Chaque soir dans le cadre enchanteur des carrières du Château, il vous est proposé un événement : Jay-Jay Johanson, Patrick Poivre d’Arvor, le danseur étoile Roberto Bolle… Enfin, juste avant le spectacle, pourquoi ne pas se restaurer au Café de Sade qui propose une carte traditionnelle et variée. Avant de partir... admirez le ciel étoilé et profitez une dernière fois du chant des grillons…

12h50 : Embarquement immédiat > Festival de Salzbourg

Direction le Festival de Salzbourg pour terminer cette émission qui fêtait en août 2020 le centenaire de sa première représentation.

Ce soir, mercredi 05 août, et jusqu’au 17 août 2021, le festival donne 5 représentations de l’oratorio de Haendel : Le Triomphe du Temps et de la Désillusion, mis en scène par Robert Carsen, avec notamment Cecilia Bartoli, accompagnée par les Musiciens du Prince Monaco.

