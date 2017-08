L'Agenda de l'été du mardi 22 août 2017

En direct des festivals

Rendez-vous avec la mezzo-soprano Karine Deshayes, à l’affiche du festival de la Vézère (Corrèze)

Mardi 22 août - 20H30 - Cathédrale de Tulle

Ensemble Contraste, Karine Deshayes, mezzo-soprano et Camille Poul, soprano

Pergolèse : Stabat Mater / Bach : Choral, Motet et Cantate / Vivaldi : Cantate "Cessate, omai cessate"

Le jeu de l'été

A gagner aujourd'hui : CD Ensemble Amarillis et Louis Scalvis, Inspiration baroque (NoMadMusic 2016)

Programmation musicale

♫ Johann GOTTLIEB JANITSCH

Sonate d'église en Sol Maj op 7 n°4 : Fuga alla breve – Vivace

Ensemble Notturna, dir.Christopher Palameta

(Atma Classics ACD2 2638)

♫ Musique traditionnelle arménienne

Kanatsi par

Djivan Gasparya, duduk

(Wone Network WONE 32.377)

♫ Fazil SAY

Istanbul symphony op 28 : Merrily clad young ladies aboard the ferry to Princes' islands

Burcu Karadag, nay (flûte)

Aykut Koselerli, darabukka (tambour)

Aykut Koselerli, bendir (tambour)

Hakan Gungor, qanun (cithare)

Orchestre philharmonique Borusan d’Istanbul, dir.Gurer Aykal

(Naïve Records V5315)

♫ L.V BEETHOVEN

Sonate n°23 en fa min op 57 pour piano : Allegro ma non troppo

Fazil Say, piano

(Naïve Records V 5016)

♫ Fazil SAY

Fantaisie sur le rondo Alla turca de la sonate pour piano en La Maj K 331 de Mozart

Fazil Say, piano

(Naïve NAIV V 5147)

♫ G.B PERGOLESE

Stabat mater en fa min : Stabat mater dolorosa

Sonya Joncheva, soprano

Karine Deshayes, mezzo

Ensemble Amarillis, dir. Héloïse Gaillard

(Sony Classical 88985369642)

♫ Karol BEFFA

Nuit obscure : Oh llama de amor viva

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Ensemble Contraste, dir. Johan Farjot

(Aparte AP108)

*♫ Maurice RAVEL

*_Shéhérazade : Asie

_Karine Deshayes, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Luxembourg, dir. Emmanuel Krivine

(Outhere Records ZZT311)

♫ Georg Philipp TELEMANN

Fantaisie n°7 en Ré Maj TWV 40 : 8 : Alla francese

12 fantaisies TWV 40:2 à 13

Héloïse Gaillard, flûte à bec

(Agogique AGO014)

♫ Jean BARRIERE / Louis SCLAVIS

Rondeau / Intrusion

Ensemble Amarillis

Ensemble Louis Sclavis

(NoMadMusic NMM030)

♫ Louis SCLAVIS

L’autre rive

Louis Sclavis, clarinette

Gilles Coronado, guitare

Benjamin Moussay, piano, clavier

Keyvan Chemirani, percussions

(ECM - Universal Music Classics et Jazz)

♫ Félix MENDELSSOHN

Octuor à cordes en Mi bémol Maj op 20 : Scherzo

Mihaela Martin, Daishin Kashimoto, Sergei Bressler, Alina Ibragimova : piano

Gerard Caussé, Amichai Grosz : alto

Frans Helmerson, Kyril Zlotnikov : violoncelle

(Gideon Boss GB 004)

♫ Traditionnel

Doina clarinette - Ciganski Stakato

Cyril Lesne, arrangeur

Sirba Octet

(La Dolce Volta LDV21)