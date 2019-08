L'Agenda de l'été de Charlotte Landru-Chandès : Piano aux Jacobins avec Catherine d’Argoubet

Au sommaire

12h05 : Jouez et gagnez des places de concert tout l'été sur France Musique !

12h15 : Temps forts du festival du jour

12h30 : "J'y étais !", Parole de festivalier

12h45 : 3 sonates de Scarlatti

12h05 : Places à gagner par tirage au sort

Les Rencontres musicales de Vézelay (Yonne) vous offre des places pour la Messe en si Mineur de Jean-Sébastien Bach par le Collegium 1704 dirigé par Václav Luks. Elle se jouera le dimanche 25 août à 16h à la basilique Sainte-Marie-Madeleine.

12h15 : entretien avec Catherine d’Argoubet, directrice artistique

Pour Piano aux Jacobins à Toulouse du 3 août au 30 septembre pour sa 40°édition. France Musique sera sur place les 6 et 7 septembre prochains avec des émissions et des concerts en direct… Celui d’Alexandre Kantorow le 6 septembre et celui de Jacky Terrasson le 7.

12h30 : Parole de festivalier

Avec Jocelyne Durand pour le Festival Sablé sur Sarthe, créé en 1978, du 20 au 24 août.

Ce soir à 20h30, très beau concert en perspective avec l’ensemble Pulcinella et la violoncelliste Ophélie Gaillard. Des musiques espagnoles et latines au programme mais aussi avec des œuvres de Diego Ortiz, Gaspar Sanz et Luigi Boccherini…

Les autres festivals à l'honneur tout au long de l'émission :

Chaussez vos baskets de marche car nous nous aventurons dans un massif un peu pentu...

Direction la Savoie et le Megève Festival Savoy Truffle qui nous fait voyager en Amérique latine jusqu’au 1er septembre en musique mais aussi avec des films, des débats et de la danse …

Demain mercredi plusieurs rendez-vous : un échange avec le violoniste Irvine Arditti à 12h30, une diffusion du film l’Orphée Noir de Marcel Camus à 15h, et à 20h, un concert des professeurs de l’Académie de Megève : Piazzolla , Hilda Paredes et Villa-Lobos sont au programme..

12h45 : Trois sonates de Scarlatti :