L'Agenda de l'été du mardi 15 août 2017

En direct des festivals

Rendez-vous avec le pianiste Maciej Pikulski, au programme du festival Les Escales Musicales de l’île aux moines (Morbihan)

Jeudi 17 août, 20 h 15 Eglise Saint-Michel (Ile aux moines)

Le jeu de l'été

A gagner aujourd'hui : des places pour le le festival de Quatuors à Cordes du Lubéron (Vaucluse)

Quatuor Sine Nomine (Beethoven Prokofiev Debussy)

20 août à 18 h 30, 18 h 30 Abbaye de Silvacane

Programmation musicale

♫ Karol Szymanowski

Métopes op 29: Calypso

Cédric Tiberghien piano

Hyperion

CDA67886

♫ Camille Saint-Saëns

Concerto n°5 en fa maj op 103 : Andante

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre de la Suisse Romande, dir. Charles Dutoit

Decca 475 8764

♫ Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : Lever du jour

Orchestre Les Siècels

François-Xavier Roth

Harmonia Mundi 5280DI

♫ Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol min op 10 L 85 : Animé et très décidé

Quatuor Sine Domine

Genuin GEN 89141

♫ Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°32 en Ut Maj op 33 n°3 HOB III : 39 / der Vogel : adagio

Quatuor Jérusalem

Harmonia Mundi HMX 2962030

♫ Serge Rachmaninov

10 préludes op 23 : Prélude en sol min op 23 n°5

Maciej Pikulski, piano

Stermaria STER 001

♫ Franz Schubert

Ständchen D 957 n°4 - Transcription pour piano S 560 n°7

Maciej Pikulski, piano

Zig Zag Territoires ZZT 040403

♫ Lé Quan Ninh

17 tableaux improvisés

Ustensiles Horizontaux

(Enregistrement non commercialisé)

♫ Lionel Marchetti

La capture : notre chanson de l'été - attente- les insectes

(second rêve d'Adèle) -le voyage

Optical Spund OS.033

♫ Arcangelo Corelli

Sonata da chiesa en DO MAJ

Ensemble Aurora

Enrico Gatti, dir. et violon

Odile Edouard , violon

Guido Morini, orgue positif

Alain Gervreau, violoncelle

Karl-Ernst Schroeder, luth et théorbe

Arcana AR 763

♫ W.A Mozart

Divertimento en SIB MAJ K 254 : Rondeau (tempo di Menuetto)

Trio Abbegg

Tacet 80

♫ Friedrich Gulda

Idylle

Ernst Simon Glaser, violoncelle

Orchestre militaire norvégien de Bergen, dir. Peter Szilvay

Aurora ACD 5063