Avec Anne Blanchard, directrice artistique du festival international d'opéra baroque et romantique de Beaune

La 39ème édition du festival international d'opéra baroque et romantique de Beaune a lieu du 9 au 31 juillet. Anne Blanchard nous parle de la programmation de cette édition qui offre cette année 7 opéras et oratorios et 4 récitals.

12h15 : L’invitée

Anne Blanchard, directrice artistique du festival international d'opéra baroque et romantique de Beaune.

Au programme de cette 39e édition : 7 opéras et oratorios, 4 récital

2 opéras de Mozart, sur instruments d’époque : Lucio Silla (direction, Laurence Equilbey) et La Flûte enchantée avec Jérémie Rohrer.

(direction, Laurence Equilbey) et avec Jérémie Rohrer. 3 opéras ou oratorios de Haendel : Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (Ottavio Dantone) , Il Penseroso ed il Moderato , grande ode pastorale, dirigée par William Christie et Semele sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon.

(Ottavio Dantone) , grande ode pastorale, dirigée par William Christie et sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Le Retour d’Ulysse une trilogie des opéras de Monteverdi dirigée par un nouveau chef invité, Stéphane Fuget,

une trilogie des opéras de Monteverdi dirigée par un nouveau chef invité, Stéphane Fuget, Jean-Christophe Spinosi dirige le Magnificat de Bach et le Gloria de Vivaldi , deux monuments pour fêter le 30e anniversaire de la création de son Ensemble Matheus.

et le , deux monuments pour fêter le 30e anniversaire de la création de son Ensemble Matheus. 4 récitals : deux dédiés à des grandes voix et deux à de jeunes talents : Mari Eriksmoen, Andreas Scholl, contre-ténor, fétiche et fidèle du festival depuis 1994, Chiara Skerath et Paul-Antoine Bénos, jeune et talentueux contre-ténor français qui fera ses débuts au festival dans des airs de Monteverdi, Vivaldi et Haendel.

France Musique retransmettra en direct vendredi 23 juillet à 21h,La Flûte enchantée de Mozart et samedi 24 juillet à 21h, le Retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Souvenir des Estivales de musique en Médoc avec le témoignage de Maurice.

Créée en 2003, l’association Estivales de Musique en Médoc est animée par l’ambition de faire découvrir les talents les plus prometteurs de la musique classique. Les plus prestigieux châteaux du Médoc servent d’écrin à ces artistes aussi exceptionnels que le vin produit.

12h40 : Suivez le guide

Que faire dans les environs de Nohant ? Les conseils et bonnes adresses d’Yves Henry, le président du Nohant Festival Chopin

Au cœur du Berry, sur la route qui mène de Châteauroux à La Châtre, et avant d’arriver à Nohant, allez saluer la Mare au diable, elle jouxte la route de Châteauroux à Nohant… et puis, si vous avez le temps, faite un petit crochet par Gargilesse, merveilleux village des peintres, et revenez à Nohant en traversant Sarzay. C’est là, au pied des tours du château féodal, que Chopin entendit jouer les cornemuseux lors d’un mariage et nota avec Pauline Viardot des bourrées berrichonnes qui lui rappelaient sa Mazovie natale...

Enfin, pénétrez dans un des haut-lieux du romantisme : le Domaine de George Sand à Nohant (Centre des monuments nationaux). Après avoir longé quelques maisons fleuries, un buste de Frédéric Chopin sur votre droite vous indiquera que vous vous trouvez au bon endroit.

Sur la petite place Sainte-Anne, vous pourrez vous imprégner de l’atmosphère du lieu en allant boire un café à la terrasse de La Petite Fadette. De là, si vous avez de la chance, vous pourrez même entendre « sonner » les vieilles et les cornemuses des Gâs du Berry. Puis après avoir visité la ravissante petite église du 12e siècle, vous entrerez dans la cour d’honneur de la Maison de George Sand. Cette belle bâtisse du 18e siècle acquise par la grand-mère de George Sand et si chère au cœur de la romancière, a accueilli, avant vous, les plus grands artistes de son temps : Chopin bien sûr, mais aussi Balzac, Flaubert, Delacroix, Liszt, Dumas fils, Pauline Viardot, Marie d’Agoult, Tourgueniev…

Bref, vous serez dans un lieu d’inspiration totalement unique et vous marcherez sur les traces des plus grands ! La visite de la Maison vous plongera dans l’intimité de l’écrivaine : la cuisine avec ses instruments en cuivre, la salle à manger dressée pour accueillir les prestigieux hôtes de la maison, le salon et ses portraits de famille, la chambre où George Sand a écrit ses chefs-d’œuvre... Bien sûr, vous n’oublierez pas de vous perdre dans le jardin, un lieu magique où George Sand a jardiné avec passion et qui jouxte le petit cimetière où elle repose.

En repartant, dans la boutique-librairie du Domaine, vous ferez le plein de lectures romantiques pour l’été pour vous et vos enfants qui seront enchantés aussi de visiter le grenier où sont exposés les marionnettes du petit théâtre de la Maison.

Puis vous retraverserez la cour et arriverez dans un autre lieu chargé lui-aussi d’inspiration musicale et littéraire : la Bergerie-auditorium Frédéric Chopin où se déroule la 55e édition du Festival.

12h50 : Embarquement immédiat

Destination l'Espagne avec les Rencontres de la Musique et de l’Académie de Santander (Cantabrie), du 2 au 29 juillet. Cette année célèbrera le 20ème anniversaire du traditionnel rendez-vous estival organisé par la Fondation Albéniz.