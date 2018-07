L'Agenda de l'été du mardi 10 juillet 2018 par Christophe Dilys

12h15 : L'invité

François Salque, violoncelliste et directeur artistique du Festival de musique en Albret (Lot-et-Garonne) qui aura lieu du 10 juillet au 14 août.

12h30 : Les dépêches notes par Sofia Anastasio

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Ecouter la chronique "Enigma Variation" de Claude Abromont.

Programmation musicale

Igor Stranvinsky

L'oiseau de feu (Danse infernale de tous les sujets de Kastchei)

Orchestre de la Garde Républicaine

Direction : Roger Boutry

Gabriel Fauré

Trio en ré mineur (2ème mouvement)

Paul Meyer, clarinette

Eric Le Sage, piano

François Salque, violoncelle.

Ludwig van Beethoven

Sonate n°3 pour violoncelle et piano en la Majeur (scherzo)

Eric Le Sage, piano.

Serge Rachmaninov

Vêpres (Blazhen muzh)

Chœur de la Radio Néerlandaise

Bach Collegium du Japon

Direction : Masaaki Suzuki

Barbara Strozzi

L'amante modesto

Cappela Mediterranea

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

François Francoeur

Suite en sol mineur (contredanse)

La Simphonie du Marais

Direction : Hugo Reyne

Samy Moussa

A Globe Itself Infolding

Olivier Latry, orgue

Orchestre Symphonique de Montréal

Direction : Kent Nagano

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne ! Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été ! Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).