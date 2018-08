L'Agenda de l'été du mardi 07 août 2018 par Sofia Anastasio

Gagnez des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour un concert Jean-Sébastien Bach avec la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le comédien Alain Carré, le vendredi 10 août à l'église de Villosanges, dans le cadre du Festival Bach en Combrailles. Merci d'envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.



Les festivals du jour

Festival Bach en Combrailles

Jusqu'au 12 août

Festival de Bourg-Madame

Jusqu'au 14 août

1001 Notes en Limousin

Jusqu'au 9 août

Tanglewood Music Festival

Jusqu'au 2 septembre

Au téléphone

Clément Geoffroy, claveciniste, membre de L'Escadron volant de la Reine

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Marc BWV 247, Première Partie : Geh Jesu geh zu deiner Pein !

Choeur Baroque et Orchestre Baroque d’Amsterdam, dir. Ton Koopman

Erato

Eduard Grieg / arrangement Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel

Six Pièces lyriques op. 62 : V. Drømmesyn (Vision de rêve)

Emmanuelle Bertrand, violoncelle / Pascal Amoyel, piano

Harmonia Mundi

Francesco Geminiani

Concerto grosso en si bémol majeur op. 7 n° 6 (extrait) : Affettuoso – Adagio

L’Escadron volant de la Reine

B Records

Claude Debussy

Estampes : III. Jardins sous la pluie

Alice Ader, piano

Musifrance

Anton Reicha

Quatuor à cordes en sol majeur op. 90 n° 2 : I. Andante - Allegro assai

Quatuor Ardeo

L'Empreinte digitale

George Gershwin

I Got Rythm

Barbara Hendricks, vocal avec accompagnement

EMI Classics

Georg Friedrich Haendel

Le Messie, Première Partie : O thou that tellest good tidings to Zion

Anthea Pichanick, contralto / Le Concert Spirituel, dir. Hervé Niquet

Alpha

Steve Reich

Music for 18 Musicians : Section VI

Ensemble Signal, dir Bradley Lubman

Harmonia Mundi

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande op. 80 : II. La Fileuse

Orchestre Symphonique de Boston, dir. Seiji Ozawa

Deutsche Grammophon

Bart Howard

Fly Me to the Moon

Boston Pops Orchestra, dir. John Williams

Sony Classical