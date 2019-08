L'Agenda de l'été de Charlotte Landru-Chandès : "Voce Humana" avec Olivier Rault, Directeur artistique

Au sommaire

12h05 : Le tirage au sort

12h15 : Temps forts du festival du jour

12h30 : J'y étais, parole d'un festivalier

12h45 : 3 sonates de Scarlatti

12h05 : Places à gagner par tirage au sort

Le Festival Lyrique International de Belle-Île vous propose d'assister à une représentation de Lucia di Lamermoor, le vendredi 16/08 à 20h, salle Arletty, Le Palais.

12h15 : Olivier Rault, Directeur artistique présente son festival "Voce Humana"

France Musique est partenaire du Voce Humana Lannion en Bretagne du 27 juillet au 11 août 2019.

12h30 : Paroles d'un festivalier :

Christiane Martroye de Joly pour Les Nuits du Château de la Moutte à Saint-Tropez. Programmation du festival du 3 au 14 aoûtici.

Cette année, il y aura des artistes comme le violoncelliste Henri Demarquette, la pianiste Susan Manoff, la soprano Véronique Gens… Et demain soir, belle affiche avec le clarinettiste Paul Meyer, le violoncelliste Edgar Moreau et même le comédien Charles Berling… Au programme un Conte musical imaginé par Karol Beffa et Mathieu Laine intitulé Le Roi qui n’aimait pas la musique. Egalement la musique Maurice Ravel et de Gabriel Fauré…

Les autres festivals à l'honneur tout au long de l'émission :

Lyrique-En-Mer Belle-Ile-en-Mer jusqu'au 16 août.

jusqu'au 16 août. Le festival La Grange aux pianos à Chassignolles démarre vendredi et jusqu’au 18 août. Au programme, le Duo Bensimhon le 8, le pianiste Michel Dalberto le 9. Et le 10 la pianiste Varduhi Yeritsyan.

à Chassignolles démarre vendredi et jusqu’au 18 août. Au programme, le le 8, le pianiste le 9. Et le 10 la pianiste Nice Classic Live en Côte d’Azur à ... Nice. Session d'été : jusqu'au 9 août puis du 27 au 29 septembre pour l'été indien ! Musique romantique au programme : demain soirée spéciale Schubert, jeudi il y aura entre autres du Beethoven et vendredi Schumann et Brahms seront au RDV !

en Côte d’Azur à ... Nice. Session d'été : jusqu'au 9 août puis du 27 au 29 septembre pour l'été indien ! Musique romantique au programme : demain soirée spéciale Schubert, jeudi il y aura entre autres du Beethoven et vendredi Schumann et Brahms seront au RDV ! Cap sur le Haut-Vaucluse avec le Festival Musique d’été à Suzette qui s’ouvre ce soir pour 3 jours ! On y entendra essentiellement du Quatuor avec le Quatuor Rosamonde . Avec Agnès Sulem-Bialobroda , Thomas Tercieux, Jean Sulem et Xavier Gagnepain .

qui s’ouvre ce soir pour 3 jours ! On y entendra essentiellement du Quatuor avec le . Avec , et . Et enfin l'Opéra de Baugé en Anjou. Ce soir dernière représentation du Trouvère de Verdi et ça se passe aux Capuçins.

