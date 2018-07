L'Agenda de l'été du mardi 03 juillet 2018 par Christophe Dilys

GÉNÉRIQUE

♫ ♪ Robert Farnon

Portrait of a flirt - pour orchestre

Studio 2 Concert Orchestra

Kilbey Reginald

[EMI Classics 0954802]

♫ ♪ John Blow

Sing ye muses

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Ensemble Correspondances

Sébastien Dauce, direction

[Harmonia Mundi 902269DI]

Festival sélection # 2 :Les Musicales de Normandie, du 1er Juillet au 30 Août 2018, 13° édition

Festival sélection # 1 :Festival de Carcassonne, du 28 juin au 31 juillet 2018 - 13° édition

♫ ♪ Pablo de Sarate

Carmen Fantasy I à V

Sarah Chang, violon

Orchestre Philharmonique de Berlin

Placido Domingo, direction

[EMI 5572202]

♫ ♪ Gioacchino Rossini

La pie voleuse : Ouverture

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Arturo Toscanini, direction

[Arkadia HP 604.2]

Festival sélection # 3 :Festival Les Cordes en Ballade, du 03 au 15 juillet, 20° édition

♫ ♪ Claude Debussy

Jimbo's lullaby

Emmanuel Pahud, flûte

Jacky Terrasson, piano

[EMI 5572572]

♫ ♪ Camille Saint-Saëns

Volière

Emmanuel Pahud, flûte

Jacky Terrasson, piano

Ali Jackson, Batterie

Sean Smith, contrebasse

[EMI 5572572]

♫ ♪ Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa Majeur M 35 : Assez vif, très rythmé

Quatuor Debussy

[Evidence 158999]

12h30 : LES DÉPÊCHES NOTES

par Sofia Anastasio

Festival sélection # 4 :Festival Européen Jeunes Talents de Paris, du 1er au 21 juillet, 18° édition

Vendredi 06 juillet 2018

20h00 > Archives nationales avec le Trio Metral : Joseph (violon), Justine (violoncelle) et Victor (piano)

Samedi 07 juillet 2018

16h30 > Archives nationales. Concert Familles - Entrée libre : Ensemble La Pieuvre avec un programme très diversifié : Rota, Barbara, Ravel, Maury, Improvisation, Traditionnel macédonien, Traditionnels moldaves

♫ ♪ Antoine Reicha

Trio pour 3 violoncelles : 2. Andante

Solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Han Bin Yoon, Kacper Nowak, et Justine Metral, violoncelles

[Alpha 369]

Festival sélection # 4 :Festival Européen Jeunes Talents de Paris, du 1er au 21 juillet, 18° édition

♫ ♪ Gustav Holst

2 easternpictures H 112 - pour chœur de femmes et harpe :

- Spring

- Summer

Anaïs Gaudemard, harpe

Chœur Calliope

Régine Theodoresco, direction

[Ligia digital LIDI 0202267]

Festival sélection # 5 : Les Estivales de Musique en Médoc (33), du 03 au 13 Juillet 2018 - 15° édition

♫ ♪ Antonio Vivaldi

Concerto en ré Majeur RV 93 P 209 - version pour guitare cordes et basse continue :

- Allegro giusto

- Largo

- Allegro

Thibault Cauvin, guitare

Orchestre de Chambre de Paris

Julien Masmondet, direction

[Sony classical 88985342182]

♫ ♪ Gaspar Sanz

Canarios

Thibault Cauvin, guitare

[Sony classical 88875124022]

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont

La chronique de Claude Abromont

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne !

Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été !

Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).