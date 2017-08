L'Agenda de l'été du lundi 7 août 2017

En direct des festivals

Rendez-vous avec le pianiste Guillaume Vincent au programme du festival Août musical à Deauville (Calvados), mercredi 9 août, 20h salle Elie Brignac

Le jeu de l'été

A gagner aujourd'hui : des places pour Les nuits du château de la Moutte (Var)

Jeudi 10 août 21 h, cour du Château de la Moutte

Nelson Freire, piano

Bach, Schumann, Villa-lobos, S. Stojovski, Chopin

Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Contactez-nous situé en haut de la page

Programmation musicale

♫ Heitor Villa-Lobos

Valsa da dor W 316

Nelson Freire, piano

(Decca 4783533)

♫ Maurice Ravel

La valse - réduction pour 2 pianos

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

(DGG 4778570)

♫ Astor Piazzolla

Café 1930

Laurent Korcia, violon

Christian Rivet, guitare

(Naïve V 4978)

♫ Edouard Grieg

Ruisseau op 62 n°4 - arrangement pour accordéon

Elodie Soulard, accordéon

(Nomadmusic NMM026)

♫ Serge Rachmaninov

Prélude en ut dièse min op 3 n°2

Guillaume Vincent, piano

(Naïve V 5296)

♫ Traditionnel Russie

Les yeux noirs - pour violon violoncelle guitare acoustique et piano

Camille Berthollet, Violon

Julie Berthollet, Violon

Guillaume Vincent, piano

Thomas Dutronc, guitare

(Warner Classics 0190295938109)

♫ Thomas Encho

You're just a ghost

David Enhco, trompette

Thomas Encho, piano

(Ames AM 5012)

♫ Kurt Weill

My ship

Jackie Paris, voix

(Fresh sound records FSR-CD 878)

♫ Neal Hefti

Spankly

Rhoda Scott, orgue Hammond

Joe Thomas, sax ténor, flûte

Kees Kraneburg Jr, batterie

(Universal 279 765-8)

♫ Charles Trenet

Que reste-t-il de nos amours ?

Rhoda Scott, orgue Hammond

Sophie Alour, saxophone

Géraldine Laurent, saxophone

Julie Saury, batterie

(Sunset Records SUN023)

♫ Ray Lema et Laurent De Wilde

Cookies

Ray Lema et Laurent De Wilde, pianos

(Gazebo / One Drop)

♫ Zeyiel meyiel

Ray Lema et Tyour Gnaoua

(Buda Musique 82996-2)