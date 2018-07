L'Agenda de l'été du lundi 23 juillet 2018

Gagner des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour le concert de Katia et Marielle Labèque le 24 juillet dans les cadre des Nuits de la Citadelle de Sisteron. Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à l'énigme proposée par Christophe Dilys durant notre Tour de France des Festivals. Envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.

Programmation musicale

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en ré majeur Op 6. n°4 - pour 2 violons violoncelle cordes et basse continue

Le Concert des Nations

Direction et viole de gambe : Jordi Savall

K. Scanlon

Bonnie Kate / Swallow's tail / Molly brannigan

K. Scanlon, violon

Traditionnel irlandais

Trois jigues irlandaises : Mary O’Neill /The Lads of Dunse / Port Patrick

The Curious Bards

Anonyme XIIIème siècleIocundare plebs fidelis : Prosa

Ensemble Gilles Binchois

Direction : Dominique Vellard

Claude Debussy

Fêtes pour orchestre (réduction pour piano)

Katia et Marielle Labèque, piano

Robert Schumann

Märchenerzählungen op 132 : Lebhaft sehr markiert Pierre Genisson, clarinette

Adrien Boisseau, alto

Gaspard Dehaene, piano

Ray Brown

Ray's ideas

Chet Baker, trompette

Michel Grailler, piano

Riccardo del Fra, contrebasse

Jean-Philippe Rameau

Suite en la : VIII. 5e double / 6e double

Alexandre Tharaud, piano

Carl Philip Emmanuel Bach

Sonate Pour 2 Violons & Basse, W161a En Ut Mineur : Adagio

Florence Malgoire et Alice Piérot, violon

Marianne Muller, viole de gambe

Aline Zylberajch, clavecin