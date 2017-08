L'Agenda de l'été du lundi 21 août 2017

En direct des festivals

Rendez-vous avec la violoniste Elsa Grether, à l’affiche du festival de Berlioz

Mardi 22 août 17 h 00 Église, La Côte-Saint-André (Isère)

B. Britten / R. Clarke Shorter / E. Elgar Salut d’amour/ H. Berlioz / E. Smyth

Elsa Grether, violon

François Dumont, piano

Le jeu de l'été

A gagner aujourd'hui : CD Les Cris de Paris- Geoffroy Jourdain, Vivaldi, Les Orphelines de Venise (Ambronay 2016)

Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Contactez-nous situé en haut de la page

Programmation musicale

♫ Pyotr Illitch TCHAIKOVSKY

4ème symphonie 3ème mvt

Philadelphia Orchestra, dir.Riccardo Muti

(EMI 7673162)

♫ Johannes BRAHMS

Sonate fae: scherzo

Nikolaj Znaider, violon

Yefim Bronfman, piano

(RCA 886970610629)

♫ W.A MOZART

Les noces de Figaro : Dove sono i bei momenti (Acte III) Air de la Comtesse

Margareth Price, soprano

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Riccardo Muti

(EMI CDS 7479788)

♫ Antonio VIVALDI

Credo en mi min RV 591

Credo in unum Deum/ Et incarnatus est / Crucifixus /Et resurrexit

Les Cris de Paris, dir. Geoffroy Jourdain

(Ambronay AMY047)

♫ Claudio MONTEVERDI

Chi vol che m'innamori SV 256

Les Cris de Paris, dir. Geoffroy Jourdain

(Aparte AP059)

♫ Gabriel PIERNÉ

Violin sonata in d minor, op. 36

Elsa Grether, violon

François Dumont, piano

(Fuga Libera Outhere)

♫ Arthur HONEGGER

Sonate en ré min H 143 : 1. Allegro

Elsa Grether, violon

(Fuga Libera FUG74)

♫ Isaac ALBENIZ

Suite española n°1 op 47 : 5

Asturias

Xavier Turull, arrangement

Elsa Grether, violon

(Fuga Libera FUG74)

♫ Claudio MONTEVERDI

Troisième livre de madrigaux : Ch'io non t'ami cor mio SV 70

Miriam Allan, soprano

Hannah Morrison, soprano

Stephanie Leclercq, contralto

Sean Clayton, ténor

Lisandro Abadie, basse

Les Arts Florissants, dir. Paul Agnew

(Les Arts Florissants AF.005)

♫ Jean-Philippe RAMEAU

Atys :

Entrée des nymphes

1ère entrée des Corybandes

2nde entrée des Corybandes

Air de Cybèle et choeur des Divinités des Bois et des Eaux

Que le malheur d'Atys

Les Arts Florissants, dir. Paul Agnew

(Harmonia Mundi HML 5901257.59)

♫ W.A MOZART

Sonate n°11 en La Maj K 331 : Alla Turca/Marche turque

Richard Galliano, accordéon

Bertrand Cervera, violon

Stephane Henoch, violon

Jean Paul Minali-Bella, alto

Raphael Perraud, violoncelle

Sylvain Le Provost, contrebasse

(DGG 481 2662)

♫ Richard GALLIANO

Spleen

Richard Galliano, accordéon

Ron Carter, contrebasse

(Fnac 662015)

♫ Astor PIAZZOLLA

Escualo

Richard Galliano, accordéon

Richard Galliano septet

(Dreyfus FDM 36642-2)