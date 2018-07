L'Agenda de l'été du lundi 16 juillet 2018 par Christophe Dilys

Gagner des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour l'opéra de H. Purcell "Didon et Enée" le 18 juillet à Aix en Provence. Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à l'énigme proposée par Christophe Dilys durant notre Tour de France des Festivals. Envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.

Programmation musicale

Henry Purcell

King Arthur Z 628 : Symphony (Partie V)

Le Caravansérail

Direction : Bertrand Cuiller

Henry Purcell

The Fairy Queen Z 629 : See even Night herself is here (Partie V)

Rachel Redmond, soprano

Le Caravansérail

Direction : Bertrand Cuiller

Michael Levinas

Le Petit Prince (le géographe)

Jeanne Crousaud, soprano

Benoit Capt, baryton

Orchestre de Picardie

Direction : Arie van Beek

Leos Janacek

Pohadka JW VII/5 : Con moto (Adagio)

Guillaume Bellom, piano

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Anonyme

Pavane du Roi

La Capelle Reial de Catalunya

Hesperion XXI

Direction : Jordi Savall