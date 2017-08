L'Agenda de l'été du lundi 14 août 2017

En direct des festivals

Rendez-vous avec le baryton François Le Roux, directeur artistique de l’Académie Francis Poulenc (Tours) du 16 au 26 août 2017.

Et l'organiste Emmeran Rollin, directeur du festival de Rocamadour (Lot)

Le jeu de l'été

A gagner aujourd'hui : des places pour le festival de musique du Périgord Noir (Dordogne)

Mercredi 16 août à 21 h, Église de Saint-Léon-sur-Vézère

Récital Nicolas Angelich, piano

Programmation musicale

